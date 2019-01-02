0553 313 94 23

O sürücü valiyi isyan ettirdi! 'Bize el kol hareketi yapınca...'

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun makam aracına el kol hareketi yapan ve sol şerit ihlalinde bulunarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası kesildi.

02 Ocak 2019 Çarşamba 18:08
O sürücü valiyi isyan ettirdi! 'Bize el kol hareketi yapınca...'

Antalya Manavgat İlçesi’nden dönen Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun makam ve koruma araçlarına kural ihlali yaparak uzun süre yol vermeyen sürücüye 500 TL trafik cezası kesildi.

Ceza uygulamasından sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikâyet başvurusunda bulunan sürücü, makam aracında Vali Karaloğlu’nun bulunmadığını iddia ederek, ‘Tarafıma haksız yere ceza yazıldı” iddiasında bulundu.

"15 dakika uğraştık"

İlginç olayın detaylarını anlatan Antalya Valisi Karaloğlu, şöyle dedi: “Manavgat’tan geliyoruz sol şeritte bir delikanlı var. Aracı sağ şeride çekmek için 15 dakika uğraştık. Üstelik yol bomboş. Sürücü hem sol şeridi ihlal ediyor hem de bize el kol hareketi yapıyor.”

"Talimat verdim"

“En sonunda ‘Aracı en sağa güvenlik şeridine alın, ceza yazın. Bu ona ders olsun, bundan sonra kurallara uysun’ dedim. 20 gün sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nden (CİMER) not geldi. ‘Antalya Valisi’nin makam aracı boşken polisler beni zorla sağ şeride çekti. Vali Bey araçta yoktu ama varmış gibi davrandılar’ demiş. Hâlbuki ben araçtaydım. Bizim araç tabi filmli olduğu için içerisi dışardan gözükmüyor.”

"Saygı eksikliği var"

“Üzülerek söylüyorum ki Antalya’daki sürücülerde müthiş bir lakaytlık var. Şimdi çıkalım Aspendos Bulvarı’na gidelim sağ şerit boş olduğu halde sol şeridi işgal edip 35-40 kilometre hızla giden onlarca araç görürüz. Acayip bir vurdumduymazlık ve saygı eksikliğimiz var. Hep beraber bunu çözmeliyiz. Çünkü medeniyetin en büyük göstergelerinden biri trafikteki davranış biçimi.”

(Hürriyet)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 18:08
  1. Antalya
  2. Antalya Valisi Münir Karaloğlu
  3. Valiyi isyan ettiren sürücü
  4. Trafik cezası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gazze'deki sağlık hizmetlerinin "aksayabileceği" uyarısı
    1. Gazze'deki sağlık hizmetlerinin..
    2. Faranjit nedir?
    3. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    4. "Geleceğin Sınıfını Tasarlama İş..
    5. Deri mobilya bakım ister
    6. Cengiz Ünder'in seçim paylaşımı olay..
    7. Fenerbahçe Volkan Demirel kararını..
    8. Boğaz tahrişine pratik çözümler
    9. Ersun Yanal: Hep birlikte başaracağız
    10. Son iki ay! Türk futbolunun iki köklü..
    11. Körfez'in tarihinde bir ilk: O ülke..
    12. Sultangazi'de yangın! Anne ve 4 çocuğu..
    13. Deri mobilyanın kalitelisi ‘nubuk’
    14. O sürücü valiyi isyan ettirdi! 'Bize..
    15. Ali Koç büyük çaba sarf etti! Yıldız..
    16. ABD'den İran'a 9 ayda bin 879 kişi..
    17. Üniversitede silah sesleri!..
    18. Ayağına olta ipi dolanan ördeği..
    19. ABD'li komutanlar Marmaris'te..
    20. Masallar çocuk için çok önemli
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek
    Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün