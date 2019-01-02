O sürücü valiyi isyan ettirdi! 'Bize el kol hareketi yapınca...'

Antalya Manavgat İlçesi’nden dönen Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun makam ve koruma araçlarına kural ihlali yaparak uzun süre yol vermeyen sürücüye 500 TL trafik cezası kesildi.

Ceza uygulamasından sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikâyet başvurusunda bulunan sürücü, makam aracında Vali Karaloğlu’nun bulunmadığını iddia ederek, ‘Tarafıma haksız yere ceza yazıldı” iddiasında bulundu.

"15 dakika uğraştık"

İlginç olayın detaylarını anlatan Antalya Valisi Karaloğlu, şöyle dedi: “Manavgat’tan geliyoruz sol şeritte bir delikanlı var. Aracı sağ şeride çekmek için 15 dakika uğraştık. Üstelik yol bomboş. Sürücü hem sol şeridi ihlal ediyor hem de bize el kol hareketi yapıyor.”

"Talimat verdim"

“En sonunda ‘Aracı en sağa güvenlik şeridine alın, ceza yazın. Bu ona ders olsun, bundan sonra kurallara uysun’ dedim. 20 gün sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nden (CİMER) not geldi. ‘Antalya Valisi’nin makam aracı boşken polisler beni zorla sağ şeride çekti. Vali Bey araçta yoktu ama varmış gibi davrandılar’ demiş. Hâlbuki ben araçtaydım. Bizim araç tabi filmli olduğu için içerisi dışardan gözükmüyor.”

"Saygı eksikliği var"

“Üzülerek söylüyorum ki Antalya’daki sürücülerde müthiş bir lakaytlık var. Şimdi çıkalım Aspendos Bulvarı’na gidelim sağ şerit boş olduğu halde sol şeridi işgal edip 35-40 kilometre hızla giden onlarca araç görürüz. Acayip bir vurdumduymazlık ve saygı eksikliğimiz var. Hep beraber bunu çözmeliyiz. Çünkü medeniyetin en büyük göstergelerinden biri trafikteki davranış biçimi.”

(Hürriyet)