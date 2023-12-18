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Gündem O şirket, İsrail ile ihracat ve ithalatı durdurdu
Gündem

O şirket, İsrail ile ihracat ve ithalatı durdurdu

Yeniakit Publisher
2023-12-18 18:29:00 -
O şirket, İsrail ile ihracat ve ithalatı durdurdu

Şirketin, müşterilerine gönderdiği açıklamada, Akdeniz limanlarına hizmet veren gemilerinin Kızıl Deniz yerine güzergah olarak Ümit Burnu'ndan geçerek Afrika'nın çevresinden dolaşacağı belirtildi.

 


Tayvanlı gemi taşımacılığı şirketi Evergreen, İsrail ile ihracat ve ithalatı durdurduğunu bildirdi.
Şirketin, müşterilerine gönderdiği açıklamada, Akdeniz limanlarına hizmet veren gemilerinin Kızıl Deniz yerine güzergah olarak Ümit Burnu'ndan geçerek Afrika'nın çevresinden dolaşacağı belirtildi.
Açıklamada, bölgede şiddeti artan savaş durumunun yarattığı güvenlik riskleri nedeniyle İsrail ile ihracat ve ithalatın geçici olarak durdurulduğu kaydedildi.
Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı. Yemen'deki İran destekli Husiler, 12 Aralık'ta uyarılara cevap vermeyen ve İsrail'e giden Norveç petrol gemisini hedef aldıklarını duyurmuştu.
Mısır'ın Süveyş Kanalı İdaresinden dün yapılan açıklamada, 19 Kasım'dan bu yana 55 geminin rotasının Babu'l Mendeb Boğazı yerine Afrika'nın güney ucundaki Ümit Burnu'na yönlendirildiği bildirilmişti.

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