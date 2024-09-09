O şirket iflasın eşiğinde!

Almanya’nın en büyük soba üreticilerinden biri olan iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Şömine ve soba üreticisi RAMFIRE Group, şirketin web sitesinde duyurduğu üzere tarihinde iflas başvurusunda bulundu. Açıklamada, “30 Ağustos 2024 tarihine kadar geçici iflas işlemlerinde bulunduk” açıklaması yapıldı.

Şirketin satışı 1 Eylül tarihinde gerçekleştirildi. Yeni bir sahip, yeni bir tüzel kişilik altında ticari faaliyetlere devam edilecek. RAMIRE Group’un alıcısı tarafından hangi siparişlerin devam ettirilebileceği inceleniyor. İflas yöneticisi Jochen Zaremba işlemi onayladı.

ŞİRKET ÇALIŞANLARININ GELECEĞİ BELİRSİZ

Soba şirketi 2016 yılında kurulmuştu ve kendi bilgilerine göre “Almanya‘daki en büyük soba üreticilerinden” biri olarak biliniyordu. RAMFIRE, Neumarkt’taki merkezinin yanı sıra Bayreuth ve Heinersreuth’ta da tesisler ile Jena ve Münih’te satış ofisleri işletiyor. Şu anda yaklaşık 30 çalışanın iflastan etkilendiği belirtildi.

ALMANYA’DA ŞİRKET İFLASLARI REKOR SEVİYE’YE GELDİ

İflas yöneticisi, Bavyera’nın Yukarı Pfalz bölgesindeki Neumarkt’taki merkez ofisin bir yıl önce zaten “artık operasyonel olarak iyi çalışmadığını” açıkladı. Zaremba’ya göre Ramfire Kamine, Yukarı Franconia’daki lokasyonları sadece bir yıl önce satın almıştı ve iyi gidiyorlardı. Alman ekonomisi de şu anda kalıcı bir çöküş içinde. İlk çeyrekte gayrisafi yurtiçi hasıla yüzde 0.2 oranında büyümüştü. Ancak bunu, makine ve bina gibi ekipmanlara daha az yatırım yapıldığı için ilkbaharda yüzde 0,1’lik bir düşüş takip etti.