O sergide, kutsal topraklardan kopartılan 'yaprak' da var!

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

Kültür Bakanlığından emekli müfettiş Mehmet Akif Işık, ören yerlerinde göreve gittiği hemen her yerden ağaç yaprakları kopartarak onları kitap arasında sakladı. İlerleyen zamanlarda topladığı yaprakları tablolaştırmaya karar veren Işık, biriktirdiği eserlerini 6 Şubat Çarşamba günü Sebillürreşad Sergi Salonu'nda beğeniye sunacak.

'Mekke'den koparttığım yaprak baş köşede'

Düzenleyeceği serginin detaylarını Yeniakit.com.tr'ye anlatan Işık, ören yerlerine göreve gittiğinde yaprakları toplayarak onları saklamaya başladığını söyledi. Sakladığı yaprakları zamanla tablolaştıran Işık, ikinci kez sergi açıyor.

Mehmet Akif Işık, kendisi için en kıymetli tablonun kutsal topraklardan koparttığı agaç yaprağı olduğunu belirtti. Işık, ismini öğrenemediği yaprağı sergisinin baş köşesine koyduğunu ifade etti. Bu arada sergide Sultan Vahdettin'in İtalya'da yaşadığı evinin bahçesinden koparttığı bir yaprak olduğunu da vurgulayan Işık, tüm Ankaralıları düzenleyeceği buluşmaya davet etti.