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O sergide, kutsal topraklardan kopartılan 'yaprak' da var!

Meslek hayatı boyunca çeşitli ülkelerden koparttığı ağaç yapraklarını tablolaştırarak sergiye açan emekli müfettiş Mehmet Akif Işık, 6 Şubat Çarşamba günü Ankaralılarla buluşacak. Sebilürreşad Dergisi'nin 'sergi salonunda' beğeniye sunacağı tabloların detayını Yeniakit.com.tr ile paylaşan Işık; "Sergimin en kıymetli eseri, kutsal topraklarımızdan koparttığım ağaç yaprağı. O, baş köşede duracak" dedi.

05 Şubat 2019 Salı 23:24

 Taha Emre ÖZDEMİR  ANKARA 

Kültür Bakanlığından emekli müfettiş Mehmet Akif Işık, ören yerlerinde göreve gittiği hemen her yerden ağaç yaprakları kopartarak onları kitap arasında sakladı. İlerleyen zamanlarda topladığı yaprakları tablolaştırmaya karar veren Işık, biriktirdiği eserlerini 6 Şubat Çarşamba günü Sebillürreşad Sergi Salonu'nda beğeniye sunacak.

'Mekke'den koparttığım yaprak baş köşede'

Düzenleyeceği serginin detaylarını Yeniakit.com.tr'ye anlatan Işık, ören yerlerine göreve gittiğinde yaprakları toplayarak onları saklamaya başladığını söyledi. Sakladığı yaprakları zamanla tablolaştıran Işık, ikinci kez sergi açıyor.

Mehmet Akif Işık, kendisi için en kıymetli tablonun kutsal topraklardan koparttığı agaç yaprağı olduğunu belirtti. Işık, ismini öğrenemediği yaprağı sergisinin baş köşesine koyduğunu ifade etti. Bu arada sergide Sultan Vahdettin'in İtalya'da yaşadığı evinin bahçesinden koparttığı bir yaprak olduğunu da vurgulayan Işık, tüm Ankaralıları düzenleyeceği buluşmaya davet etti.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 23:24
  1. Ankara
  2. yaprak kolleksiyonu
  3. yaprak sergisi

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