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Aktüel O şehrimizde denize karaca düştü
Aktüel

O şehrimizde denize karaca düştü

Samsun'da, Kurupelit Yat Limanı'ndaki kayalıklardan denize düşen karacayı, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri kurtardı.

Yeniakit Publisher
2022-05-21 22:48:00 -
O şehrimizde denize karaca düştü

Samsun'un Atakum ilçesinde Kurupelit Yat Limanı'ndaki kayalıklardan denize düşen karacayı, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri kurtardı.

Samsun Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, karacanın denizde mahsur kaldığını gören vatandaşların haber vermesi üzerine Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, hayvanı kıyıya çıkardı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

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