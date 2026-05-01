Bunu kimse beklemiyordu: Kuruluş Orhan dizisinden kötü haber geldi
ATV'de Çarşamba günlerine damga vuran dönem dizisi Kuruluş Orhan ekranlara veda ediyor. Dizinin final tarihi belli oldu.
Kuruluş Orhan dizisi her çarşamba ekrana geliyor ve son dönemde reytingleriyle dikkat çekiyordu. Bozdağ Film’in iddialı dönem dizisinin ikinci sezonunun çekilip çekilmeyeceği merak konusuydu.
Bülent İşbilen’in yönettiği, Orhan Beyi Mert Yazıcıoğlu’nun oynadığı diziyle ilgili final kararı alındı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yeni bir değişiklik olmazsa dizi 26. Bölümde ekrana veda edecek. Bozdağ Film, yeni sezona atv’ye Taylan Biraderler‘in yönettiği “Aşk ve Taht” dizisini çekecek.
Burak Özçivit'in 4 milyon liralık bölüm başı ücret talebi kabul edilmeyince Kuruluş Osman macerası son bulmuştu. Özçivit yerine Mert Yazıcıoğlu gelmiş ve dizi Kuruluş Orhan olarak isim değiştirmişti.
