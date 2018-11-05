O proje için hazırlanıyor... 50 milyon m2 mayından temizlendi

Mayınların temizlenmesi konusunda büyük aşama kat edildi. Sınırımızdaki 50 milyon m2 alan mayından arındırıldı. 214 milyon m2’lik mayınlı arazi 164 milyon m2’ye düştü. Bu arazilerde üretim yapılması için tarımsal projelere hız verildi.

Sınır güvenliği için teknolojiyi devreye sokan Türkiye, mayından temizlediği arazileri ekonomiye kazandıracak. Uygulama tarihi 2004 yılına uzanan proje ile sınır hatlarında bulunan 50 milyon 649 bin 739 m2 alan mayından arındırıldı. Çalışma sonucunda Türkiye’nin doğu ve güneydoğu sınır bölgelerinde toplamda 214 milyon 732 bin 307 m2’lik alanı kapsayan mayınlı arazi toplamı, temizlik sonrasında 164 milyon 82 bin 568 m2’ye düştü.

Sınır teknolojiyle donatıldı

Mayından arındırılan sınır boyları modern güvenlik sistemleri ile donatıldı. Bu çerçevede sınır beton duvar, gözetleme kulesi, asfalt devriye yolu, güçlendirilmiş kafes tel engeli ve aydınlatma sistemleriyle donatıldı. Etkin hudut birlikleri, balon ve İHA’lar ile havadan, mobil zırhlı araçlar ile de karadan gözetleme yapıyor.

Arazilerde üretim yapılacak

Mayınlı arazilerin temizlenmesinin ardından bu alanların ekonomiye kazandırılması için çalışma yürütülecek. Mayından temizlenen arazilerde üretim yapılması için tarımsal projeler hazırlanacak. Mayın temizliği çalışması Cumhurbaşkanlığı’nın 100 günlük eylem planında da yer aldı. Bu kapsamda 1 milyon 600 bin m2’lik alanın temizlenmesi hedeflendi.

Kaynak: YeniŞafak

