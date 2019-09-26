O paylaşımlar ortalığı karıştırdı! 'Karıncalar İstanbul depremin habercisiydi'

İstanbul depreminin ardından sosyal medyada yeni bir tartışma konusu ortaya çıktı. Dün, pek çok kişi tarafından sosyal medyada paylaşılan ‘yüksek kata ulaşan ya da duvarları saran karıncalar’ ile ilgili ‘depremin habercisi’ oldukları yönünde iddialar ortaya atıldı.

Merkez üssü Silivri açıkları olan 5.8 büyüklüğündeki deprem tüm Marmara Bölgesi’nde hissedildi.

İstanbul’da korkuya neden olan o depremle ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

Sosyal medya pek çok kullanıcı, depremden bir gün önce evlerinin çevresindeki karınca yoğunluğunu paylaşımlarına ekledi.

İstanbul’da korkuya neden olan o depremle ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

Sosyal medya pek çok kullanıcı, depremden bir gün önce evlerinin çevresindeki karınca yoğunluğunu paylaşımlarına ekledi.

İstanbul'un Silivri ilçesinde dün kaydedilen görüntülerde karıncaların bina dış cephesindeki yoğunluğu dikkat çekiyor.

Bir kısmı Silivri’de, Maltepe’de çekilen o videolar, depremin gerçekleşmesiyle yeniden gündeme geldi.

Bir başka karede karıncaların balkondaki hareketliliği görülüyo