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Gündem O paylaşımı başını yaktı! CHP yandaşı Gökhan Özoğuz'a kötü haber
Gündem

O paylaşımı başını yaktı! CHP yandaşı Gökhan Özoğuz'a kötü haber

Gündeme ilişkin yaptığı yorumlarla tepki çeken CHP'li şarkıcı Gökhan Özoğuz hakkında sosyal medya hesabından Suriyeliler ile ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 18:26:00 -
O paylaşımı başını yaktı! CHP yandaşı Gökhan Özoğuz'a kötü haber

Son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla halkın büyük tepkisini çeken CHP yandaşı şarkıcı Gökhan Özoğuz hakkında sHalkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan suç duyurusunda bulunuldu.

Özoğuz hakkında Mimar Zeynep Melek Bulut'un avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçesi verildi. Dilekçede Özoğuz'un 16 Ağustos 2020 tarihinde sosyal medyadan 'Evrensel' isimli internet sitesinden alıntılamış olduğu makaleye ilişkin paylaşımda "Çok iyi yazı! 1.000.000 Suriyeli var ve her geçen gün çoğalmaya devam ediyor. Çete savaşları kapıda. Savaş bitti. Neden ülkelerine geri dönmüyorlar?" ifadelerine yer verdiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçede, Oğuz'un bir sonraki paylaşımda ise "Suriyelilerin sadece isimler ve listeleri ile peynir ekmek gibi vatandaş yapılma sebepleri, seçimde oy kullanmaları konusu ve bu insanların üreme sayısı 10.000.00'ları bulması ve her geçen gün çeteleşip artarken kontrolden çıkmaları ve bunları düşünüyor olmak, korkunç!" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

'Nefret söylemi'

Dilekçede, Özoğuz'un yüksek sayıda takipçisinin olduğu belirtilerek bu paylaşımlar 'Nefret söylemi' olduğu ve Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi hükmü uyarınca "halkı kin ve düşmanlığa teşvik" suçunun unsurlarını bulundurduğu vurgulandı.

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