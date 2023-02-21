  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Meteoroloji ve AKOM bir kez daha uyardı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Kar yağışı, son hava durumu tahminleri

Sömürgeci medyaya büyük tepki! Depremzedeler Fox TV muhabirini kovdu

İşte depremi haber veren belirtiler!

Altın ve dolar tahminlerinde hiç yanılmayan Mert Başaran 'telefonlar alıyorum' diyerek uyardı: Yapmayın!

Hem evlatlığı hem de karısı! Refik Erduran’a bak, Diyanet’in haklılığını gör

Uzman isim depremin gerçek şiddetini güncelledi! Deprem sırasındaki gürültünün sebebi bakın neymiş

2023'te dünyanın en zengin 25 ailesi belli oldu

Cübbeli Ahmet Hoca'dan korkutan açıklama: Herkes Mart ayının o gününe dikkat etsin, bir şeyler olabilir

Rusya o ülkelere petrol kararını duyurmuştu! Rus ekonomisi altüst oldu: Enerji, bankacılık için dönüşüm süreci böyle...

12 kişiye mezar olmuştu: Kaçmayı denedi ama olmadı! Mühendisi bakın kim çıktı!
Medya O partinin depremzedelere başörtüsü göndermesi olay oldu! Bomba cevap gecikmedi
Medya

O partinin depremzedelere başörtüsü göndermesi olay oldu! Bomba cevap gecikmedi

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından depremzedelere Türkiye'nin dört bir yanından yardım yağdı. Türkiye Komünist Partisi (TKP) de Adıyaman'daki depremzedelere başörtüsü gönderdi. Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, "TKP’yi başörtüsünden vurmak" yazısı ile dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 12:37:00 -
O partinin depremzedelere başörtüsü göndermesi olay oldu! Bomba cevap gecikmedi

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından depremzedelere Türkiye'nin dört bir yanından yardım yağdı. Türkiye Komünist Partisi (TKP) de Adıyaman'daki depremzedelere başörtüsü gönderdi.

Depremi fırsata dönüştürmek isteyenlerin her türlüsünün içini acıttığını ve boş tartışmalara sinirlendirdiğini belirten Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, "TKP (Türkiye Komünist Partisi) "hayatı devam ettiren" güzelliklere çok şirin bir örnek verdi. Adıyaman'daki depremzede kadınlar için bir koli de başörtüsü gönderdiler. Çok ilerici, çok bilimsel ve çok çağdaş (Allah daha beter etsin) bir insan evladı da tepki göstererek, "Sizin AKP'den ne farkınız kaldı?" demiş! Gülmeyin, bu kafa münferit değil. Daha da kötüsü, son derece organize." ifadelerini kullandı ve yazısında şunları kaydetti:

"Depremzedenin siyasi görüşüne, mezhebine, meşrebine, etnisitesine, diline, rengine, sınıfına bakılmaz.
Lakin, bunların derdi başka!
İyi olan, güzel olan, doğru olan ne varsa çatallı dilleriyle saldırmayı marifet biliyorlar.
Toplumum tüm irtibat tellerini berhava etmek için matine-suare çalışıyorlar.
Çok da zekiler... Hem de TKP'yi başörtüsü üzerinden vurmaya kalkışacak kadar."

 

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hakikat

Basortusu giyen ananiz baciniz olsaydin biraz empati kurabilirdiniz depremden cikan kadinin hassasiyetini imaniniz yoksa anlayamazsin anlamanizida beklemiyoruz  
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23