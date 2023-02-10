O olaya Nagehan Alçı bile isyan etti! Ağzına geleni söyledi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok sert ve tansiyonu iyice yükseltecek açıklamalarına Nagehan Alçı bile isyan etti. Son zamanlarda muhalefeti öve öve bitiremeyen yazılarıyla dikkat çeken Alçı, Habertürk'teki köşesinde bu defa şunları kaydetti:

"(...) Yüzyılın afetini yaşayan bir ülkede zaten sinirler gergin, binlerce yaralı ve her geçen saat artan sayıda ölümüz var. Eksikler, yanlışlar çok ama bir yandan bu zor durumda herkes eğrisiyle doğrusuyla çabalıyor, devlet vatandaşlara ulaşmak için gayret gösteriyor.

Sayın Kılıçdaroğlu ise art arda çok sert ve tansiyonu iyice yükseltecek açıklamalar yapıyor.

Her şey bu kadar karanlıkken insanları daha da gerecek bir söylemin kimseye faydası olmaz. CHP Genel Başkanı’nın bir an önce itidalli ve sakinleştirici bir çizgiye dönmesi gerek.

Açıkçası ben bu meydan okuyucu tavrın sebebini anlamakta zorlanıyorum…

Böylesine kışkırtıcı bir üslup siyasetin sertleşmesi dışında bir şeye hizmet etmez.

Siyasetin sertleşmesi ise hepimiz için bir felaket olur…"