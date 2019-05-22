O manşetler yine atılmaya başlandı! 23 Haziran öncesi "İkinci Gezi" kışkırtması

yeniakit.com.tr 2016’da İstanbul Erkek Lisesi’ndeki müdür protestosunun ardından sol medya harekete geçmiş, peş peşe manşetlerle gençleri sokağa dökerek Gezi benzeri ikinci eylem furyasını başlatmaya çalışmıştı. Tüm bunlara rağmen sol medyanın bu çabası boşa çıkmıştı. Solakların en önemli temsilcisi Cumhuriyet, 23 Haziran seçimlerine 1 ay kala, yine 2016’daki isyan manşetlerini atmaya başladı. Bir lisede seçimlerle ilgili pankart hazırlandığı ortaya çıktıktan sonra MEB’in okullara genelge göndermesi üzerine Cumhuriyet, adeta eylem tehditleri savurmaya başladı.

“Eylem korkusu”

Cumhuriyet, dün (21 Mayıs) attığı, “Eylem Korkusu” manşetinin spotunda, “MEB, iktidara yönelik eleştirileri önmelek amacıyla liselere mezuniyet genelgesi gönderdi” ifadesini kullandı. Bir okulda seçimlere yönelik pankartın hazırlanmasını, iktidara yönelik herhangi bir tepkiymiş gibi gösteren Cumhuriyet, eğitim kurumunda seçim protestosunun ne işi olduğunu söylemedi.

Gençleri kışkırtmaya çalışıyor

Cumhuriyet paçavrası, AK Parti iktidarının gençleri kısıtlamak istediği izlenimi uyandırarak, “Üniversitelerdeki mezuniyet törenlerinin ardından liselerde de öğrencilerin okul yönetimi ve iktidara yönelik eleştirilerini önlemek isteyen MEB, gençleri sınırlamak için harekete geçti. Bakan Selçuk, 81 ile gönderdiği genelge ile okul yönetimlerinie tedbir almaları talimatını verdi.” ifadesini kullandı.

2016’da da denediler

2016 senesinde İstanbul Erkek Lisesi öğrencileri, mezuniyet töreninde bir protesto gösterisi düzenlemiş, Müdür Hikmet Konar konuşma yaptığı sırada sırtlarını dönerek tepki göstermişti. Sözde AK Parti kadrolaşmasını eleştiren gençler, başta Cumhuriyet olmak üzere sol medyanın ikinci Gezi kalkışması için umudu olmuştu.

Cumhuriyet ve Sözcü, 2016’ın Haziran’ında attıkları manşetlerle, başta gençler olmak üzere, halkı kışkırtarak sokağa dökmeye çalışmıştı. İşte o manşetler:

Akit ipliklerini pazara çıkardı

2016’ın Haziran’ında eylem çığırtkanlığı yapan medya, Türkiye genelinde yüzlerce okulun İslam karşıtı bildiriye imza attığını iddia etmişti. Akit manşetten duyurduğu haberde, azınlık ve sol faşistlerin örgütlendiği sosyete okulları hariç hiçbir eğitim kurumunun bu bildiriye destek vermediğini ortaya çıkarmıştı.