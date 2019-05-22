0553 313 94 23

O manşetler yine atılmaya başlandı! 23 Haziran öncesi "İkinci Gezi" kışkırtması

İstanbul Erkek Lisesi öğrencilerinin okul müdürüne gösterdiği tepkiden umutlanarak 2016’da İkinci Gezi eylemini başlatmaya çalışan sol medya, 23 Haziran öncesinde yine gençleri kullanarak eylem çığırtkanlığı yapmaya başladı.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 14:20
O manşetler yine atılmaya başlandı! 23 Haziran öncesi "İkinci Gezi" kışkırtması

 yeniakit.com.tr 2016’da İstanbul Erkek Lisesi’ndeki müdür protestosunun ardından sol medya harekete geçmiş, peş peşe manşetlerle gençleri sokağa dökerek Gezi benzeri ikinci eylem furyasını başlatmaya çalışmıştı. Tüm bunlara rağmen sol medyanın bu çabası boşa çıkmıştı. Solakların en önemli temsilcisi Cumhuriyet, 23 Haziran seçimlerine 1 ay kala, yine 2016’daki isyan manşetlerini atmaya başladı. Bir lisede seçimlerle ilgili pankart hazırlandığı ortaya çıktıktan sonra MEB’in okullara genelge göndermesi üzerine Cumhuriyet, adeta eylem tehditleri savurmaya başladı.

“Eylem korkusu”

Cumhuriyet, dün (21 Mayıs) attığı, “Eylem Korkusu” manşetinin spotunda, “MEB, iktidara yönelik eleştirileri önmelek amacıyla liselere mezuniyet genelgesi gönderdi” ifadesini kullandı. Bir okulda seçimlere yönelik pankartın hazırlanmasını, iktidara yönelik herhangi bir tepkiymiş gibi gösteren Cumhuriyet, eğitim kurumunda seçim protestosunun ne işi olduğunu söylemedi.

Gençleri kışkırtmaya çalışıyor

Cumhuriyet paçavrası, AK Parti iktidarının gençleri kısıtlamak istediği izlenimi uyandırarak, “Üniversitelerdeki mezuniyet törenlerinin ardından liselerde de öğrencilerin okul yönetimi ve iktidara yönelik eleştirilerini önlemek isteyen MEB, gençleri sınırlamak için harekete geçti. Bakan Selçuk, 81 ile gönderdiği genelge ile okul yönetimlerinie tedbir almaları talimatını verdi.” ifadesini kullandı.

2016’da da denediler

2016 senesinde İstanbul Erkek Lisesi öğrencileri, mezuniyet töreninde bir protesto gösterisi düzenlemiş, Müdür Hikmet Konar konuşma yaptığı sırada sırtlarını dönerek tepki göstermişti. Sözde AK Parti kadrolaşmasını eleştiren gençler, başta Cumhuriyet olmak üzere sol medyanın ikinci Gezi kalkışması için umudu olmuştu.

Cumhuriyet ve Sözcü, 2016’ın Haziran’ında attıkları manşetlerle, başta gençler olmak üzere, halkı kışkırtarak sokağa dökmeye çalışmıştı. İşte o manşetler:

Akit ipliklerini pazara çıkardı

2016’ın Haziran’ında eylem çığırtkanlığı yapan medya, Türkiye genelinde yüzlerce okulun İslam karşıtı bildiriye imza attığını iddia etmişti. Akit manşetten duyurduğu haberde, azınlık ve sol faşistlerin örgütlendiği sosyete okulları hariç hiçbir eğitim kurumunun bu bildiriye destek vermediğini ortaya çıkarmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mayıs 2019 Çarşamba 14:20
  1. İstanbul
  2. Akit
  3. Cumhuriyet
  4. Sözcü
  5. manşet
  6. ikinci Gezi Parkı eylemi
  7. ikinci gezi
  8. gezi parkı
  9. eylem
  10. istanbul erkek lisesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: "Hukuk ve hukukçuları sadece kendi işlerine gelen kararlar verildiğinde yüceltip aksi durumda yerden yere vuran zihniyeti şiddetle kınıyorum"
    1. Erdoğan: "Hukuk ve hukukçuları sadece..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye,..
    3. Aksaray’da ücretsiz ben taraması..
    4. İlahiyatçı Ümit Özdemir, “Millet..
    5. Muş’taki mesire alanı ve parklar yaza..
    6. Suriyeliler bayram ziyareti için..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaseti,..
    8. Malullük maaşının statüsü önemli
    9. Torba teklif, TBMM Plan ve Bütçe..
    10. Erdoğan: "Çete yaftası vurup hakimleri..
    11. Erdoğan: "Bir Genel Başkan dün grup..
    12. Yetimler iftarda bir araya geldi
    13. İnşaat çukuruna düşen çocuğun cenazesi..
    14. Engelli Bağ-Kurlu emeklik için yaş..
    15. Eyüpsultan’da inşaat çukuruna düşen..
    16. Dağ’dan Kaftancıoğlu'na sert gönderme!..
    17. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Bu..
    18. Bakanlıktan uçak kazasına inceleme
    19. Kastamonu’da yakalanan hırsızlık..
    20. Kararı kendisi duyurdu! İstanbul'da..
    21. Milli Mücadelenin 100.Yılında Görsel..
    22. Başkan Şahin TBMM’de iftar programına..
    23. Yapı Kredi'den "IT's My Life" buluşması
    24. İmamoğlu, seçim kampanyası yol..
    25. "İhracatın Yıldızlarında yer almak..
    26. Çin’de hızla koşan at yayaları ezdi
    27. Engelli maaşı için gelir şartı var
    28. Muhtarlarla ‘enerji’ veren buluşma
    29. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Yargı..
    30. İlahiyatçı yazar Osman Ünlü: “Dört..
    Akşener'den tepki çeken çıkış! 'Evet katılmadık var mı diyeceğiniz'
    Akşener'den tepki çeken çıkış! 'Evet katılmadık var mı diyeceğiniz'
    Doğu Perinçek'ten flaş çıkış: Bu onların gemisi değil
    Doğu Perinçek'ten flaş çıkış: Bu onların gemisi değil
    Partizanlığın korkutan boyutu... Karamollaoğlu iftirası böyle patladı
    Partizanlığın korkutan boyutu... Karamollaoğlu iftirası böyle patladı
    YSK'da flaş İstanbul gelişmesi
    YSK'da flaş İstanbul gelişmesi
    Erdoğan'ın sözleri küstah Yunan'ı kudurttu!
    Erdoğan'ın sözleri küstah Yunan'ı kudurttu!

    Günün Karikatürü

    22 Mayıs 2019
    Liselilere kirli tezgah! Velilere çok kritik uyarı
    Liselilere kirli tezgah! Velilere çok kritik uyarı
    Sırf vatandaş mağdur olmasın diye... Borç gırtlağa dayandı
    Sırf vatandaş mağdur olmasın diye... Borç gırtlağa dayandı