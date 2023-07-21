O kulis gündeme bomba gibi düştü! Kılıçdaroğlu, yakın çevresine bunu demiş

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP’den önemli isimlerin sızdırılan toplantısıyla ilgili gündemi değerlendirdi. Erkin, CHP içindeki “değişim” tartışmasıyla ilgili edindiği şu kulisleri aktardı:

“Bu cumartesi Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları ile yapacağı toplantı ve pazar günkü CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı çok daha anlamlı hale geldi. Kulislerde, Kılıçdaroğlu'nun pazar günü ‘değişimcilere’ yönelik sert bir konuşma yapacağı, kılıçların açıktan çekileceği iddia edildi. Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresine ‘Her şeyin farkındayım ve PM'deki sunuş konuşmamda ne olduğunu herkes görecek. Kamuoyu önünde tartışmaya gerek yok’ dediği bilgisine ulaştım.”



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