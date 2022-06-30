O kişilere tam 370 bin lira verilecek! Başvuru şartları belli oldu

Birçok sektörde iş fikrini hayata geçirme niyetinde olan, işlerini büyütmek ya da ihracata başlamak isteyen firmalara önemli hibe ve kredi paketlerini devreye alan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ ölçeğindeki firmalar için önemli destekler sunuyor.

Türkiye'nin üretim ve ihracat gücünün ağırlıklı kısmını sırtlayan KOBİ'lere yönelik verilen desteklere bir yenisi daha eklendi. KOSGEB, 18 yaşının üstünde olan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar için 60 bin lira ile 370 bin lira arasında geri ödemesiz hibe desteği sunacak. İş yeri açmak isteyenlerin tüm giderleri için faizsiz kredi ve hibe destekleri yapılacak.

NACE kodundan sektörü sorgulayın

İş yeri açmak isteyenlere yönelik olarak planlanan kredi desteğinde gerekli olan şartlar da belirlendi. Buna göre kurulacak olan işin KOSGEB tarafından desteklenen sektörler arasında olması gerekiyor. Sektörün desteklenen sektörlerden biri olup olmadığı NACE kodu sorgulatılarak öğrenilebiliyor. Sonraki süreçte KOSGEB danışmanları tarafından iş yeri değerlendirmeye alınıyor. Değerlendirme sonrasında iş yerinin destek paketine uygun olduğu tespit edilirse hibe miktarı belirleniyor. Söz konusu programdan yararlanabilmek için iş yerinin kuruluş aşamasında KOSGEB desteklerine başvurulması gerekiyor.

Sermaye olarak kullanılacak

Sunulan bu desteklerle sermayesi olmayan ancak iş kurmak isteyenlerin ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Seçilecek sektör ve iş yeri şartlarına göre 60 bin lira ile 370 bin lira arasındaki hibe destekleri sermaye olarak kullanmak için veriliyor. En doğru değerlendirmenin yapılması adına internetteki bilgiler yerine doğrudan KOSGEB ile iletişime geçilmesi gerekiyor.

KOSGEB'e kayıt olunmalı

İş yeri açmak ve KOSGEB tarafından sunulan 370 bin liraya kadar hibe desteğinden faydalanmak isteyenlerin izlemesi gereken adımlar ise şöyle sıralanabilir:

- Kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin öncelikle kayıt yaptırmak istediği programı belirlemesi gerekiyor.

- Sonraki adımda geleneksek girişimci veya ileri düzey girişimci desteklerinden biri seçiliyor.

- Girişimcilik kurslarına katılarak ya da online kursları tamamlayarak sertifika alınabiliyor.

- Desteklenen sektörler arasından iş kolu seçiliyor.

- Sisteme kayıt olunarak online kanallardan KOSGEB'e başvuru yapılabiliyor.