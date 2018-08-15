'O kimseyi incitmez' dediği oğlu eceli oldu!

1 yıl önce Mersin'den Antalya'ya taşınan Hüseyin D. (60), oğlu Ali D. ile Kepez ilçesi Zafer Mahallesi Antkoop Büyükada Sitesi'nde bir daire kiraladı. İddiaya göre maddi konular nedeniyle büyük oğlu S.D. (37) ile sık sık tartışan baba Hüseyin D., Mersin’den beraber geldiği oğlu Ali D. ile başka bir mahallede bir daire daha kiralayarak buraya yerleşti.

"ÇABUK GELİN, OLAYI BENİM ÜZERİME ATACAKLAR"

İddiaya göre, Hüseyin D., oğlu S.D.'nin paraya ihtiyacı olduğunu düşünerek bugün öğle saatlerinde oğlunun yaşadığı Antkoop Sitesi'ndeki dairesine geldi. Dairede ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce S.D., babası Hüseyin D.’nin kafasına defalarca vurarak darp etti. Ağır yaralanan babasını evde bırakıp kapıyı da üzerine kilitleyen S.D. kaçarak uzaklaştı. Bu sırada S.D. Mersin’deki bir yakınını arayıp "Babamı eve giren birisi öldürmüş. Çabuk gelin olayı benim üzerime atacaklar" diyerek yardım istedi. Yakınlarının haber vermesi üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ÇAY İÇERKEN YAKALANDI

Eve gelen sağlık ekiplerinin yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirlemesi üzerine polis S.D.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Eşkali belirlenen S.D., yaklaşık 1 saat sonra Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan çay bahçesinde Cinayet Büro ekipleri tarafından çay içerken yakalandı. Gözaltına alınan S.D. sorgulanmak Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Polis olay yerinde incelemesini tamamladıktan sonra Hüseyin D.'nin cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

"O KİMSEYİ İNCİTMEZ"

Yapılan otopside Hüseyin D.'nin kafasının büyük bir kısmında darp izleri olduğu, kafatasının kırıldığı ortaya çıktı. 3 oğlu ve 2 kızı bulunan Hüseyin D.’nin, cenazesini almaya ise 2 oğlu ile akrabaları geldi. Öte yandan yakınlarının oğlu konusunda daha önce birçok kez uyardığı yaşlı adamın, onlara ‘O kimseyi incitemez’ dediği öğrenildi. Babasını öldürdüğü iddia edilen S.D.’nin ise sorgusu devam ederken, yaşlı adamın cenazesi Kurşunlu Mezarlığı’nda defnedilecek.