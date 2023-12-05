O karedeki 12 kişinin şirketine kayyım

Fotoğrafı "Şampiyonlar Ligi" ifadesiyle paylaşmıştı. O karede yer alan 12 kişinin önce mal varlıklarına el konuldu, ardından ise 12 şirkete kayyım atandı.

Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, 24 şüpheliden 16'sının tutuklandığı soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda "Şampiyonlar Ligi" olarak adlandırılan karede bulunan 12 kişinin daha mal varlığına el konulmuştu. Soruşturma kapsamında 12 kişinin şirketleri hakkında kayyım ataması kararı verildi.

Soruşturması ayrı dosyada devam eden sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz'ün de mal varlığı değerlerine el konulmuştu. Öz çiftine ait 3 şirket hakkında da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda kayyım atandı.