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Gündem O karedeki 12 kişinin şirketine kayyım
Gündem

O karedeki 12 kişinin şirketine kayyım

Yeniakit Publisher
2023-12-05 10:02:00 -

Dilan Polat'ın 2019 yılında "Şampiyonlar Ligi" ifadesiyle paylaştığı fotoğrafta yer alan 12 kişinin şirketine kayyım atandı. Soruşturması ayrı dosyada devam eden sosyal medya fenomenleri Öz çiftinin de 3 şirketine kayyım atandı.

Fotoğrafı "Şampiyonlar Ligi" ifadesiyle paylaşmıştı. O karede yer alan 12 kişinin önce mal varlıklarına el konuldu, ardından ise 12 şirkete kayyım atandı.

Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, 24 şüpheliden 16'sının tutuklandığı soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda "Şampiyonlar Ligi" olarak adlandırılan karede bulunan 12 kişinin daha mal varlığına el konulmuştu. Soruşturma kapsamında 12 kişinin şirketleri hakkında kayyım ataması kararı verildi.

Soruşturması ayrı dosyada devam eden sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz'ün de mal varlığı değerlerine el konulmuştu. Öz çiftine ait 3 şirket hakkında da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda kayyım atandı.

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Yorumlar

Ercan

Gavur gavurluğunu yapıyor da biz Müslümanlığımızı yapıyor muyuz onu sorgulamamız lazım. O gavur demek hakkı Örten hakkı inkar eden demek. Herkes fıtratının gereğini yapar
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