O karakol, yatırım destek ofisi oldu

Tunceli’nin büyük ölçüde terörden temizlenmesiyle daha önce kent merkezinde kadar inerek saldırı girişimde bulunurken görüntülenen o teröristlerin saldırdığı karakol Yatırım Destek Ofisi’ne dönüştü

Daha önce saldırı girişimi olan eski karakol binası Tunceli Yatırım Destek Ofisi oldu, düzenlenen törenle hizmete girdi.Törene, Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Abdulvahap Yoğunlu, özel sektör temsilcileri, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

2010 yılından beri bölgedeki projelere 254 milyon TL hibe desteğinin verildiğini belirtenFırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Abdulvahap Yoğunlu, “Uygulanan bu projelerin eş finansmanıyla birlikte 449 milyon TL yatırımın gerçekleştirildi. Tunceli’de 97 projeye toplam 27 milyon TL hibe desteği sağlandı. Değerlendirme süreçleri devam eden bir mali destek programıyla bölgeye 19 milyon TL yeni kaynak aktarılacak. Yeni hizmet binasının tahsisi ve tadilat süreçlerinde her türlü imkanısağlayan Vali Tuncay Sonel`e teşekkür ederim” dedi.

Bugün açılışını yapılan binasının daha önce emniyete ait bir karakol olduğunu aktaran Vali Tuncay Sonel, “Buraya gelirken görüntülere baktım, Eylül 2015’de binanın önüne 2 terörist gelmiş ilimizin huzurunu bozmak için eylem yapma peşindeyken kahramanlarımız etkisiz hale getirmiştir. Şunu ifade edeceğim ki,bir zamanlar şehir içine kadar inen,eylem yapan, Pülümür’de yol kesen teröristlere karşı Tunceli’de kahraman güvenlik güçlerimizin başarılı mücadelesive Cumhurbaşkanımızın destekleri ile güzel sonuçlar alındı.Şehrimiz huzur şehri haline geldi. İstedik ki şehir merkezinde boş bulunan bu eski karakol binasının tadilatını yapalım ve hizmet binamız Kalkınma Ajansımıza hizmet versin. Biliyorsunuz Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Malatya illerini kapsıyor . Bu bölgenin gelişimine, projelerine, iş dünyasına destek veriyor. Bu binamızın tadilat yapılıp ilimize kazandırılması, projelerin tekrar gözden geçirilmesi çok önem arz etmektedir” diye konuştu.

Ovacık Gözelerinin şu an itibariyle görüntü kirliliği arz ettiği aktaran Vali Sonel, “Bu kirlilik Munzur’a, Tunceli’ye yakışmıyor. Kalkınma Ajansı da Munzur`un ruhuna, suyuna ve doğasına uygun güzel bir proje yaptı. Akdeniz Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesinden hocalarımız projeye destek çıktılar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın da destekleri ile Erzurum Anıtlar Bölge Kurulu’ndan projemiz onaylandı. Sonuç olarak Ovacık Gözeleri Projemiz hem Fırat Kalkınma Ajansımız tarafından hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından kabul gördü. Çalışmalar doğrultusunda 8 Milyon Lira civarında bir projeye başlanacak. Orada ahşap ağırlıklı, doğaya uygun, yöreye uygun bir proje gerçekleşmiş olacak. Bunun da bugün buradan müjdesini vermiş olalım. Hem Ovacık ilçemize hem Tunceli`mize hem de memleketimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Munzur suyunun Türkiye’nin en kaliteli suyuolduğunu aktaran Sonel, “Belediye’de görevliyken bu suyun şehir merkezine getirilmesi için çalıştık. Şimdi de bu çalışmamız devam ediyor. Munzur suyumuz inşallah gözelerden gelip şehir merkezinden akacak. Bunun için de bakanlığımız Tunceli`mize büyük bir destek veriyor. Biz sizler adına Bakanlarımıza verdiği desteklerden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Bu binanın bir üst katını da yine ülkemiz için önemli olan Tunceli’de şubesi bulunan Kızılay’ımıza verdik. Vatandaşlarımızın bu güzel binada işlerini görecek olmalarından mutluluk duymaktayım. Binanın yapılması, temizliği ve dizaynına kadar emeği geçen işletme arkadaşlarımızı, görevli arkadaşlarımızı, müteahhit arkadaşlarımızı ve tüm emeği geçenleri tebrik ediyor hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerin yer verdi.

Konuşmaların ardından Vali Tuncay Sonel, Yatırım Destek Ofisi’nin yeni hizmet binasının açılış kurdelesini kesti.

Tören, davetlilerin Tunceli Yatırım Destek Ofisi Yeni Hizmet Binası’nı gezmesiyle son buldu.