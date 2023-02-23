O kadar mertsen bunu vasiyet et Enver! Cenazeni Diyanet kaldırmasın
Enver Aysever, Allah'ın hükümlerine dayandırdığı evlatlık edinme fetvası sebebi ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hadsiz ifadelerle hedef aldı.
Yeniakit.com.tr
Diyanet İşleri Başkanlığı'nı Allah'ın hükümlerine dayandırdığı evlatlık edinme konusundaki fetvası sebebi ile hedefe kondu.
Enver Aysever de sosyal medya hesabından yaptığı yayında haddini aşan ifadelerle Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef aldı.
"Diyanet kapatılmalıdır." çağrısı yapan hadsiz Aysever, "Diyanet Türkiye için bir tehdittir. Diyanet Türkiye'ye ihanet eden kararların alındığı yere dönmüştür. Kim ne derse desin umrumda değil." dedi.
Kamuoyu Enver Aysever'in bu sözlerinden sonra, cenazesini Diyanet'in kaldırmamasını vasiyet etmesini bekliyor.