O isimden gündem olacak faiz çıkışı
Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, faiz tartışmalarının yoğunlaştığı şu günlerde dikkat çeken bir yazıya imza attı.
Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, faiz tartışmalarının yoğunlaştığı şu günlerde dikkat çeken bir yazıya imza attı. “Faizlerdeki artış ekonomik aktiviteyi yavaşlatıyor. Kredi maliyetlerinin artması bir noktadan sonra üretimde durgunluğa, özel sektörde yatırım ve istihdam artışının azalmasına neden oluyor” ifadelerini kullanan Güngör, “Hele değişken faizli yüksek borçluluğu olan veya yeni kredi kullanacak olan şirketler üzerinde olumsuz yönde etkisi daha fazla hissediliyor. Diğer taraftan hızlı bir faiz artışı bankalar açısından da risk taşıyor. Bankaların elinde tuttuğu tahvillerin de yükselen faizlerden dolayı değerinin düşebileceği varsayımını da hesaba katmak gerekiyor” dedi.
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