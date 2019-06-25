O isimden Ahmet Hakan'a ayar: Bu topa girme yoksa sakat kalırsın

Erman Toroğlu, kendisine "Şenol demeyeceksin. Şenol Güneş demeyeceksin. Şenol Güneş Hoca demeyeceksin. Fransa'yı deviren Şenol Güneş Hocamız diyeceksin" diye çağrıda bulunan Ahmet Hakan'a "Bilmediğin toplara girme Ahmet" diyerek tepki gösterdi.

“Bilmediğin işlerde ahkam kesme Ahmet Hakan”

Erman Toroğlu televizyonda yorum yaparken Şenol Güneş'ten sürekli, 'Şenol, Şenol' diye söz ediyordu.

Erman Toroğlu'na sesleniyorum: "Şenol demeyeceksin. Şenol Güneş demeyeceksin. Şenol Güneş Hoca demeyeceksin. Fransa'yı deviren Şenol Güneş Hocamız diyeceksin." Yorumlarına tepki gösteren Toroğlu, “Bu yazıları yazan zat Ahmet Hakan... Hazretler bir de bana emir kipiyle cümle kurmamı hitap ediyor. Bak Ahmet Hakan, bilmediğin işlere ve toplara girersen diz bağlarından sakatlanırsın. Ben Şenol ile karşı karşıya futbol oynarken, sen 5-6 yaşındaydın” dedi.

Bu topa girme Ahmet!

Erman Toroğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Biz Şenol ile karşı karşıya oynarken bir maçta (Ankaragücü- Trabzonspor) kafa kafaya çarpıştık. Beyin sarsıntısı geçirdik. Yani ben Şenol'a 'Şenol' derim. Fatih'e 'Fatih' derim. Mustafa'ya 'Mustafa' derim. Bunların soyadlarını söylememe gerek yok. Çünkü bunlar benim futbolda karşı karşıya, yan yana oynadığım arkadaşlarım. Bak Ahmet Hakan, bilmediğin işlerde ahkam kesmeye kalkma. 'Bildiğim' dediğin işlerde de ne kadar ahkam kestiğini, sonra ne durumlara düştüğünü milleti alem biliyor. Fransa'yı 2-0 yenince heyecanlanmışsın Ahmet Hakan. Peki İzlanda'ya yenilince ne yapacağız? Keşke Fransa'ya yenilip, İzlanda'yı yenseydik Ahmet Hakan. Bunu ben de söyledim, Şenol da... Yani bizim futboldaki iş, senin siyasette yazdığın gibi bir gün öyle bir gün böyle, yersen kirşen değildir Ahmet! Peki Ahmet, İzlanda maçından sonra Şenol Güneş'e nasıl hitap edeceğim onu da söylesene bana... Ya, bu işler böyledir Ahmet, bilmediğin ve öğrenmediğin işte sakın ahkam kesme, topa girme. Bildiğin işlerde de yorumların ne kadar tartışılır o da ayrı konudur... Ahmet bir daha bana bulaşma, yoluna git”