O isim, Şeyma Subaşı için "milli metres" dedi

Adına "magazin dünyası" denilen lağum çukurunda her gün yeni bir skandal patlak veriyor... Bu defa da adı Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa etmesiyle gündeme gelen Aygün Aydın, Sabancı ile yakınlaştığı konuşulan Şeyma Subaşı'na 'Milli metres' diyerek söz konusu âlemin nasıl bir pisliğin içinde olduğunu gözler önüne serdi.

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programı yorumcuları, Hakan Sabancı ve Şeyma Subaşı'nın aşk iddiası hakkında konuşurken, Sabancı'nın eski sevgilisi Aygün Aydın ve Subaşı'nın aynı tarzda insanlar olduğunu belirterek "Şeyma'nın da Aygün Aydın'dan farkı yok" dedi. Bu sözlere ise Aydın'dan cevap gecikmedi. Şeyma Subaşı için "Milli metres" diyen Aygün Aydın, Arzu Sabancı, Hakan Sabancı ve Nazlı Kayı'ya da ateş püskürdü.

Instagram hesabından paylaşım yapan Aydın, şu ifadeleri kullandı: "Şimdi gördüm 'Şeyma ile Aygün'ün farkı yok' demişler. Hayır canım düzelteyim ben evli erkekleri ayartıp başka kadınların, çocukların hakkında girmiyorum ya da babam yaşındaki adamları cüzdan olarak kullanmıyorum biz aynı kulvarda değiliz."

"Arzucum ve Hakancım sizin için ideal kadının eski milli metresler olduğunu bilseydim..."

Paylaşımında Arzu Sabancı ve Hakan Sabancı'yı da hedef alan Aydın, "Arzucum ve Hakancım sizin için ideal kadının eski milli metresler olduğunu bilseydim bana yaşattıklarınız için kendimi bunca zamana hiç bu kadar üzmezdim" ifadelerini kullandı.

"Kimsenin beni asalak bir metresle aynı kefeye koymasına müsaade etmem, ettirmem"

Bu zamana kadar rol aldığı projeleri paylaşan Aygün Aydın, "Kim ne derse desin benim alnım açık yüzüm ak! Kimsenin beni asalak bir metresle aynı kefeye koymasına müsaade etmem, ettirmem" dedi.