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Aktüel O illerimiz için kritik uyarı: Çamur yağışı geliyor
Aktüel

O illerimiz için kritik uyarı: Çamur yağışı geliyor

Meteoroloji'nin açıklaması sonrası değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Doğan Yaşar “Sahra çölünden gelen toz bulutu yağmurla birleşecek ve çamur yağacak” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 20:36:00 -
O illerimiz için kritik uyarı: Çamur yağışı geliyor

Meteoroloji verilerine göre, 11 Mart perşembe günü Türkiye'nin orta ve batı kısmında etkili olacak yağışın çamurlu olacağını iddia eden Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Şu an toz bulutlarının taşındığı mevsimdeyiz. Çamurlu yağışlara şahit olacağız. Özellikle de yağışların çamurunu araçların üzerinde göreceğiz. Gelecek perşembe günü İzmir ve Antalya gibi kentlerdeki araçların üzerindeki çamuru herkes fark edecek. Havada ciddi miktarda Sahra'dan gelen çöl tozu taşınımı var" dedi.

'Çamurlu yağmur berekettir'

Prof. Dr. Doğan Yaşar, çöl tozu ile çamurlu yağmurdan korkulmamasını belirterek, "Dünya çöllerinden her yıl 500 milyon ton kil minarali taşınır. Dünya, bu tozlarla gübrelenir. Bunlarsız yaşam olmaz. Bunlar çiftçinin beklediği bereket yağışlarıdır. Geçen pazar günü biraz atıştırdı. Ancak perşembe günü biz bu çamuru, daha fazla göreceğiz" diye konuştu.

Radyoaktif kalıntılar nedir?

Sahra Çölü'nden Fransa'ya sezyum 137 radyoaktif kalıntıları geldiği yönündeki haberleri de hatırlatan Prof. Dr. Yaşar, "Fransa'nın 1960'lı yıllarda Sahra'da yaptığı nükleer çalışmalar var. Radyoaktif kalıntıları Fransa'nın Jura Dağı'na bıraktığı iddia edildi. Çöl tozları içerisinde bu nükleer kalıntıların, Fransa'ya ve Avrupa'ya doğru geldiği tespit edilmiş" dedi.

Yaşar, şöyle devam etti:

Kapı ve pencerelerin kapatılması gerektiği yönünde açıklamalarda bulunulmuş. Tozlarla her şey taşınabilir. Ancak bu tozun bize bir tehlikesi yok. Bize gelen toz Sahra'nın daha doğusundan, Fransa'ya ve Avrupa'ya ise batısından ulaşıyor. Dünyanın en büyük çölü Sahra'dır, devasadır. Ancak tartışılan bu sezyum gazı bizi etkilemeyecek.

 

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