O illerde yaşayanlar dikkat! Yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van'ın güney ilçeleri ile Hakkari çevreleri için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.28 Aralık 2018 Cuma 12:19
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van'ın güney ilçeleri ile Hakkari çevrelerinde yoğun kar yağışı (20 santimetre ve üzeri) beklendiğinden ani sel, su baskını, buzlanma, don, çığ ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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