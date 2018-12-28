O illerde yaşayanlar dikkat! Yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van'ın güney ilçeleri ile Hakkari çevrelerinde yoğun kar yağışı (20 santimetre ve üzeri) beklendiğinden ani sel, su baskını, buzlanma, don, çığ ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.