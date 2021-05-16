  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bahçeli’den Beşiktaş’a tebrik
Boupendza gol kralı oldu
O iller yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış yer yer etkisini artıracak
Trafik canavarı 2 çocuk babasını hayattan kopardı
Yaşam O iller yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış yer yer etkisini artıracak
Yaşam

O iller yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış yer yer etkisini artıracak

Meteoroloji'den alınan verilere göre bugün yurtta kendini gösterecek yağışlar, kapanmanın biteceği yarın da etkili olacak. Sağanak yağışların görüleceği bölgelerde birkaç derece sıcaklık düşüşü yaşansa da hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 10:42:00 -
O iller yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış yer yer etkisini artıracak

Hava sıcaklıkları adım adım yükselirken dönem dönem sağanak yağış da etkili oluyor. Meteoroloji’nin tahminlerine göre bugün İstanbul dahil yurdun kuzeybatısında etkili olacak yağışlar yarın yurdun doğusuna kayacak. Hafta boyunca sıcak bir hava gözlenecek, İstanbul’da yağış olmayan günlerde sıcaklık 30 dereceye yaklaşacak.

Yağışlar bazı bölgelerde kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Afyonkarahisar, Kütahya, Çorum, Amasya, Ardahan, Kars çevreleri ile Ağrı ve Van'ın doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Necdet Kutsal yazdı: İsrail'in takmadığı BM kararları!
Gündem

Necdet Kutsal yazdı: İsrail'in takmadığı BM kararları!

Yeni Akit yazarı Necdet Kutsal, 'Ümmet yüz yıl önce ölmüş değil, dimdik ayakta!' başlığını kullandığı yazısında, Birleşmiş Milletler'in Fili..
Erbil'den İsrail açıklaması! 'Cennetlik olurum'
Gündem

Erbil'den İsrail açıklaması! 'Cennetlik olurum'

Siyonist İsrail'in Filistinlilere zulmüne dünya sessiz kalırken geçirdiği hastalık nedeniyle sakat kalan Mehmet Ali Erbil'den destek geldi. ..
Mehmet Ali Erbil’den yıllar sonra gelen itiraf: Kandırıldık pişmanım!
Ekonomi

Mehmet Ali Erbil’den yıllar sonra gelen itiraf: Kandırıldık pişmanım!

Bir dönem batıcı laikçi seküler hayatın televizyonlardaki temsilcisi olan Mehmet Ali Erbil, yaşadığı sağlık sorunları sonrası maneviyata yön..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay