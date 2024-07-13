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Aktüel O ilimizin doğal balına Londra'da 'Altın Bal' ödülü!
Aktüel

O ilimizin doğal balına Londra'da 'Altın Bal' ödülü!

Yeniakit Publisher
2024-07-13 16:49:00 -
O ilimizin doğal balına Londra'da 'Altın Bal' ödülü!

Bitlis’in doğal bitki örtüsünden beslenen arılardan üretilen Bitlis balına Uluslararası London International Honey Awards bal yarışmasından altın bal ödülü verildi. Ödülü, BETAV Balcılık ve Arıcılık A.Ş. Genel Müdürü Sertaç Kılıçaslan teslim aldı.

Bitlis’in doğal bitki örtüsünden beslenen arılardan üretilen Bitlis balına Uluslararası London International Honey Awards bal yarışmasından altın bal ödülü verildi. Ödülü, BETAV Balcılık ve Arıcılık A.Ş. Genel Müdürü Sertaç Kılıçaslan teslim aldı.

Uluslararası London International Honey Awards bal yarışmasına Türkiye’den katılan bal üreticilerine ödülleri, bugün İstanbul Beylikdüzü ilçesinde düzenlenen Apimaye Arıcılık Ekipmanları merkezinde düzenlenen törende verildi. Ödül töreninde Balıkesir balı, Rize Anzer Balı ve Bitlis Balları da ödüle layık görüldü. Ödülü London International Honey Awards temsilcisi, üreticilere teslim etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle üretilen, çam, çiçek ve meşe balları da ‘Altın Lezzet Ödülü’nü alarak kalitesi bir kez daha gösterdi.

BETAV MÜDÜRÜ ÖDÜLÜ ALDI

Törende ödülü alan BETAV Balcılık ve Arıcılık A.Ş. Genel Müdürü Sertaç Kılıçaslan, BETAV’ın köklü bir vakıf olduğuna atıfta bulunarak, “ Açılımımız, Bitlis Eğitim ve Tanıtım Vakfıdır. Amacımız Bitlis’i tüm dünyaya tanıtmak ve eğitim konusunda belirli bir desteğe ihtiyacı olan öğrencilere bu destek ve katkıyı sağlayabilmektir. Bu anlamda bu zamana kadar 4 bin 600 öğrenciye burs vererek katkı sağlamış bir vakıfız ve her sene bu sayı katlanarak artmaktadır” dedi.

GERÇEK DOĞALLIK TESTİNDEN GEÇTİ

Kılıçaslan, Bitlis balını dünyaya tanıtmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Bizim amaçlarımızdan bir tanesi de Bitlis balını tüm dünyaya tanıtmak ve akredite kuruluşlarda genel geçer doğallık testinden geçen doğal balı tüketicilerle buluşturmaktır. Bitlis’in zengin endemik bitki örtüsü bu konuda birçok avantaja sahiptir. Gerçek balın insan sağlığına önemi göz ardı edilemez. Biz Bitlis’in yüksek yaylarından topladığımız balları, doğallık testlerinden geçirerek doğal olduğundan yüzde yüz emin olduktan sonra ambalajlayıp tüketicilerle buluşturup tüketicilere doğal balı sunmak gibi bir sorumluluk hissetmekteyiz. Bugün bu aldığımız ödül, mükemmeliyetçi bir yaklaşımla kaliteye odaklanmanın aslında bir yansıması olarak değerlendiriyoruz. Dolayısı ile Londra uluslararası bal ödülünde hem Kaldera hem Kaldera olarak bal markamız ile altın ödüle layık görüldük. Çalışmalarımız Bitlis balının dünyaya açılması, hem iç piyasada hem dünya piyasasında gerekli yere ulaştırmak için bizler öncü olmak konusunda kararlıyız" diye konuştu.

Kaynak: A.A
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