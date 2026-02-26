  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran’dan nükleer masada kritik taviz! Cenevre öncesi yüzde 3,67'ye razı olacaklar 25 Şubat 2020: Hikmet Köksal'ın ölümü (Darbeci asker) Galatasaray turu kaptı! Zorlandı ama başardı İngiltere'den Akın İpek'e kötü haber Ramazan günü acı haber! Şehit edildiler İspanya’da darbeci yarbayın ibretlik sonu! Meclis basan Tejero, ihanet belgelerinin açıldığı gün can verdi! IMF'den Suriye açıklaması İşgalin suç ortağı Hindistan! Modi katil Netanyahu ile el ele verdi, siyonizme bağlılık yemini etti! #NiceYıllaraReis Dünya lideri 72 yaşında İzlanda'da AB sesleri yeniden yükseliyor! Başbakan Frostadottir tarihi referandum için düğmeye bastı!
Yerel O ilimizde okullar 1 gün tatil edildi
Yerel

O ilimizde okullar 1 gün tatil edildi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
O ilimizde okullar 1 gün tatil edildi

Bayburt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il merkezi ve iki ilçede eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışının yollarda buzlanmaya neden olabileceği ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi. Bu kapsamda resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında, kurslar, kreşler ve rehabilitasyon merkezleri dahil olmak üzere eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, engelli çalışanlar ve ağır kronik hastalığı bulunan personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi. Çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personelin de idari izin kapsamına alındığı kaydedildi.

Ezan ve bayrak düşmanlarına Bayburt’tan Osmanlı şamarı! Bayburt KANAL 69 spikerlerinden azgın azınlığa tarihi ayar: "Oğlum siz kafir misiniz?"
Ezan ve bayrak düşmanlarına Bayburt’tan Osmanlı şamarı! Bayburt KANAL 69 spikerlerinden azgın azınlığa tarihi ayar: "Oğlum siz kafir misiniz?"

Sosyal Medya

Ezan ve bayrak düşmanlarına Bayburt’tan Osmanlı şamarı! Bayburt KANAL 69 spikerlerinden azgın azınlığa tarihi ayar: "Oğlum siz kafir misiniz?"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23