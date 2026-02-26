  • İSTANBUL
Herkes bunları uygulasın yeterli... İşte bu mübarek ayda sağlıklı beslenme rehberi
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Herkes bunları uygulasın yeterli... İşte bu mübarek ayda sağlıklı beslenme rehberi

Mübarek Ramazan ayında beslenmemize dikkat etmeliyiz.

#1
Uzmanlar sağlıklı ve huzurlu bir Ramazan geçirme ile ilgili önerilerde bulundu. Sahura mutlaka kalkılması gerektiğini ifade eden uzmanlar, "Orucubuz 1-2 adet hurma ve su ile açın, suyu tek seferde çok fazla ve hızlı içmeyin, şerbetli tatlılar yerine sütlü veya meyveli tatlılar tercih edin, yemeklerinizi yavaş yavaş ve iyice çiğneyerek tüketin" dediler.

#2
Erzurum Sağlık Müdürü tarafından sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda "Ramazan Ayında Sağlıklı Beslenme Rehberi" başlığıyla uzman görüşlerine yer verildi.

#3
Paylaşımda, "Sağlıklı tercihlerle huzurlu bir Ramazan olsun" denilerek sahur ve iftarla ilgili beslenme, sıvı ve tatlı tüketimi, fiziksel aktivite gibi bir çok başlıkta tavsiyeler yapıldı.

#4
Uzmanlar oruç tutanların mutlaka sahura kalkması gerektiğini ifade ederek, "Sahur yapmadan oruç tutmak gün içinde halsizlik ve kan şekeri düşüşüne neden olabilir.

#5
Sahurda yumurta, yoğurt, peynir, kefir, tam tahıllı ekmekler, çiğ sebze- meyve gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı yapın ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün tercih edin.

#6
Aşırı tuzlu, yağlı ağır yemeklerden, hamur işlerinden ve işlenmiş ürünlerden (sucuk, salam vb.) kaçının" dediler.

#7
Sıvı gereksinmesinin karşılanmasında suyun ilk tercih olması gerektiği ifade edilen paylaşımda şöyle devam edildi, "Suyu tek seferde çok fazla ve hızlı içmeyin, iftardan sahura kadar aralıklarla ve yudumlayarak tüketmeye özen gösterin.

#8
Asitli içecekler, hazır meyve suları gibi şeker oranı yüksek içecekler yerine süt, ayran, sade soda, taze sıkılmış meyve-sebze suları, şekersiz hoşaf veya kompostolar tercih edin"

#9
Orucu 1-2 adet hurma ve su ile açmayı tavsiye eden uzmanlar, şöyle devam ettiler"Çorba ve salatayla başlangıç yapıp, 10-15 dakika ara verin. Ani ve aşırı yemek tüketimi mide problemleri ve kan şekeri dalgalanmalarına yol açabilir, bu nedenle ara vermek önemlidir.

#10
Ana öğünde; ızgara / haşlama fırında pişirme yöntemleriyle hazırlanmış yemekler, sebze yemekleri, kurubaklagiller, yoğurt, salata, tam tahıllı ekmekler tercih edin. Porsiyon kontrolüne dikkat ederek pide, bulgur pilavı, basmati pirinç tüketilebilir"

#11
Şerbetli tatlılar yerine sütlü veya meyveli tatlılar tercih edilmesini vurgulayan uzmanlar, " Tatlıyı iftardan hemen sonra değil, 1-2 saat sonra tüketin ve haftada 1-2 kez ile sınırlandırın. Diğer günlerde süt/yoğurt, meyve, kuru meyve, kabuklu yemişlerle yapacağınız bir ara öğün tercih edin" dediler.

#12
Uzmanların oruçla ilgili diğer önerileri ise şöyle devam etti, "Yemeklerinizi yavaş yavaş ve iyice çiğneyerek tüketin. Hazımsızlık, reflü gibi sorunları yaşamamak adına öğünlerden hemen sonra yatar pozisyona geçmeyin. Beslenme düzeninin değişmesinden dolayı oluşabilecek kabızlığı önlemek için su içmeye ve lif oranı yüksek yiyecekler (kuru baklagiller, sebzeler, tam tahıllar) tüketmeye dikkat edin. Ramazan ayında amaç; kilo almak ya da vermek değil, metabolik dengeyi korumak olmalıdır. Kronik hastalığı olan bireyler (diyabet, hipertansiyon vb.) mutlaka hekim ve diyetisyen kontrolünde oruç tutmalıdır"

#13
Uzmanlar oruçta fiziksel aktivitenin de önemli olduğunu dile getirerek, "Gün içinde ağır egzersizden kaçının. İftardan 1-2 saat sonra yapacağınız hafif tempolu yürüyüşler sindirimi ve kilo kontrolünü destekler" dediler.

