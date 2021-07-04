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Sağlık O ilimizde iki gündür koronavirüs kaynaklı ölüm görülmedi
Sağlık

O ilimizde iki gündür koronavirüs kaynaklı ölüm görülmedi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından 24 Ağustos 2020'den beri ilk defa iki gündür üst üste koronavirüsten ölüm olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 03:15:00 -
O ilimizde iki gündür koronavirüs kaynaklı ölüm görülmedi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kentte iki gündür koronavirüs kaynaklı ölüm olmadığını açıkladı.

"Aşılarımızı olalım"

İzmirlileri aşı olmaya davet eden Vali Köşger, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili İzmirliler, 24 Ağustos 2020'den beri ilk defa üst üste iki gündür COVID'ten şehrimizde ölüm olmuyor. Ayrıca, günlük 104 vaka ile uzun zamandır gördüğümüz en düşük seviyeyi yakaladık. Aşılama sayımız toplamda 3.499.357'e ulaştı. Aşılarımızı olalım. Bu işi birlikte başaralım."

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