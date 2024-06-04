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Ekonomi O ilimizde ekmeğe zam geldi
Ekonomi

O ilimizde ekmeğe zam geldi

Yeniakit Publisher
2024-06-04 10:26:00 -
O ilimizde ekmeğe zam geldi

Bazı illerde ekmek fiyatlarında artışa gidildi. Son olarak Erzincan'da 200 gramlık ekmeğin fiyatının 9 TL olduğu açıklandı.

Erzincan’da 200 gram ekmek 9 liradan satılacak. Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Erzincan Fırıncılar Odası Başkanlığınca Ocak ayında 8 TL’ye yükseltilen ekmeğe bir zam daha geldi. Dün alınan karara göre 200 gram ekmek fiyatı 8 TL’ den 9 TL’ ye yükseltilirken 320 gram Mercan ekmeğinin fiyatı da 15TL oldu.

Zam bugünden itibaren uygulanmaya başladı. Yeni tarifeye göre simit, poğaça gibi ürünlere her hangi bir zam yapılmadı.

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