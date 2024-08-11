O ilimizde büyük bir su kaynağı keşfedildi! Yerin altından bir anda fışkırmaya başladı
Bartın'da kuraklık nedeniyle su sıkıntısı yaşanırken önemli bir sondajın ardından keşif yapıldı. Kentin Hasankadı beldesinde su bulundu.
Bartın’ın Hasankadı beldesinde, yaz mevsimindeki kuraklık nedeniyle yaşanan su sıkıntısı, yapılan yeni bir kaynak keşfiyle çözüme kavuşturuldu. Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu, Oluklar mevkiinde bulunan yeni su kaynağının beldeye büyük katkı sağladığını belirtti.
Başkan Emiroğlu, su sıkıntısının önüne geçmek için belediye ekiplerinin yoğun bir çaba sarf ettiğini ifade etti. "Ekiplerimiz, sabah 8 buçuktan gece saat 11’e kadar, 1 kilometrelik hatta zorlu koşullar altında çalışarak avuların ve dikenlerin arasından geçerek su isale hattını tamamladı. Bu süreçte emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Kaynak: bartinhalkgazetesi