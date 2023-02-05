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Kültür - Sanat O ilimiz şaşkına çevirdi! Kazı yapılan o yer dünyanın en önemli keşifleri arasında yer aldı! Peşine düştüler
Kültür - Sanat

O ilimiz şaşkına çevirdi! Kazı yapılan o yer dünyanın en önemli keşifleri arasında yer aldı! Peşine düştüler

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan tarafından yürütülen kazı dünyanın en önemli keşifleri arasında yer aldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-05 20:37:00 - 2023-02-05 20:49:09
O ilimiz şaşkına çevirdi! Kazı yapılan o yer dünyanın en önemli keşifleri arasında yer aldı! Peşine düştüler

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan tarafından yürütülen kazı dünyanın en önemli keşifleri arasında yer aldı.

BŞEÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji bölümü öğretim üyesi Fidan'ın başkanlığında yürütülen Kütahya'da sürdürülen 'Tavşanlı Höyük' kazısı, dünyanın en önemli arkeolojik keşifleri arasında yer aldı.

Kütahya'daki Kazı Dünyanın Ön Önemli Keşifleri Arasında Yer Aldı - Bilecik

Bir internet sitesi tarafından açıklanan BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, "Doç. Dr. Erkan Fidan ve ekibini bu başarılarından dolayı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi. 

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