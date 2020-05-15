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O ilde maskesiz sokağa adım atılamayacak

Kırklareli Valiliği, 14 Mayıs itibariyle il genelinde dışarı maskesiz çıkılmaması yönünde karar aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 11:25:07 -
O ilde maskesiz sokağa adım atılamayacak

Kırklareli Valiliği, 14 Mayıs itibariyle il genelinde dışarı maskesiz çıkılmaması yönünde karar aldı. Alınan karar doğrultusunda maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara idari yaptırımlar uygulanacak. Öte yandan il genelinde mesire alanlarında piknik yapılmasına hafta içi olmak kaydıyla, maske ve sosyal mesafeli olarak izin verildi.


Kırklareli Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu il genelinde sokağa maskesiz çıkmaya kısıtlama getirdi. Bu kısıtlamayla birlikte Kırklareli, yurt genelinde maskesiz sokağa çıkmanın kısıtlandığı 15’inci il oldu. Alınan karar doğrultusunda vatandaşlar dışarı çıktıklarında maske takmak zorunda olacak. Maske takmayanlar, tespit edildikleri yerde ilgili yasa gereğince idari para cezasına çarptırılacak.



Balık tutmak, pikniğe gitmek serbest


Öte yandan, Kırklareli Valiliği pikniğe ve balığa gitmekle ilgili önemli bir karar aldı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karara göre hafta içleri maske ve sosyal mesafeyi korumak şartıyla balık tutulabilecek, pikniğe gidilebilecek. Ancak hafta sonları ise kısıtlama devam edecek.

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