  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kobi O ilde KOBİ'lere önemli destek
Kobi

O ilde KOBİ'lere önemli destek

Yeniakit Publisher
2023-10-02 12:11:00 -
O ilde KOBİ'lere önemli destek

Dünyanın dört bir yanına traverten taşı ihracatı yapan Cemar Traverten-Mermer bölgedeki KOBİ'lerin büyümelerine ve istihdama da katkı sağlıyor.

Manisa'nın Kula ilçesi 3 bin yıllık jeoparkı, Peri Bacaları ve tarihi evleriyle turizm cazibesi olmasının yanı sıra son yıllarda doğal taş madencilik sektöründe de ön plana çıkmaya başladı. Dünya doğal taş rezervinin yüzde 35'ine sahip Türkiye'nin madencilik sektöründe önemli şehirlerinden olan Manisa'da, faaliyet gösteren Cemar Traverten-Mermer, Kula'daki 900 bin metrekarelik alanı kaplayan ve 300 metre derinliğe inen ocağında, 270 milyon metreküplük rezervle dünyanın en büyük traverten ocaklarından birine sahip. Ocaktan çıkarılan travertenler istenilen boyutlarda kesilip hazırlanarak dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Yazın serin, kışın sıcak tutma özelliği ve doğal görünümüyle tercih edilen traverten taşları insanoğlunun yaşadığı her alanda kullanımı hızla artmaya başladı. Sezonda 500 konteynerin üzerinde ihracat gerçekleştirdiklerini söyleyen Cemar Traverten-Mermer Genel Müdürü Yusuf Yalçın, bölgede büyük bir istihdam potansiyeline sahip olduklarını ancak işçi bulmakta sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Çeşitli kademelerde 500'ün üzerinde personel ile çalıştıklarını dile getiren Yalçın, “Biz şirket olarak ihracat ağırlıklı çalışıyoruz. Yerli piyasada da atılım yaptık. Aylık 300 ile 500 konteyner arasında bir ihracatımız var. Ancak sezonda 500'ün üzerine çıkma potansiyelimiz de var. Bu konteyner adedi ve ihracat rakamları arttıkça bölgeye istihdam başta olmak üzere bölge KOBİ'lerine de çok büyük bir fayda sağlıyoruz. Bu anlamda eleman istihdamı konusunda maalesef bizim de çoğu sektörde olduğu gibi sıkıntılarımız var. Bölgedeki vatandaşlarımızı da burada çalışmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Başkan Turanlı: Pamuk fiyatları çitçiyi hayal kırıklığına uğrattı
Başkan Turanlı: Pamuk fiyatları çitçiyi hayal kırıklığına uğrattı

Kobi

Başkan Turanlı: Pamuk fiyatları çitçiyi hayal kırıklığına uğrattı

Gülsoy : Ağustos ayında 155 ülkeye 299 milyon 822 bin dolar ihracat yaptık
Gülsoy : Ağustos ayında 155 ülkeye 299 milyon 822 bin dolar ihracat yaptık

Kobi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gülsoy : Ağustos ayında 155 ülkeye 299 milyon 822 bin dolar ihracat yaptık

Dev proje Mustafakemalpaşa’ya 10 bin istihdam sağlayacak
Dev proje Mustafakemalpaşa’ya 10 bin istihdam sağlayacak

Kobi

Dev proje Mustafakemalpaşa’ya 10 bin istihdam sağlayacak

Kayseri OSB Yönetimi İstanbul’daki fuarlara çıkarma yaptı
Kayseri OSB Yönetimi İstanbul’daki fuarlara çıkarma yaptı

Kobi

Kayseri OSB Yönetimi İstanbul’daki fuarlara çıkarma yaptı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23