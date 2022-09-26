O ilçemizde büyük rezalet! İYİ Partili başkan açıklama yaptı
İyi Partili Okan Kocakaya'nın belediye başkanlığını yaptığı Antalya Demre'deki Drift festivalinde müstehcen dans skandalı yaşandı.
İyi Partili Okan Kocakaya'nın belediye başkanlığını yaptığı Antalya Demre'deki Drift festivalinde müstehcen dans skandalı yaşandı.
Demre'de belediye tarafından organize edilen 1. Demre Drift ve Tuning Fest’te müstehcen dans gösterileri tepkilere neden oldu. Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, dans gösterilerinin organizasyon dahilinde olmadığına vurgu yaparak, “Bu tezgahı kuran, Demre Belediyesi ile ilişkilendirmeye çalışan ve bilerek yayan kişiler hakkında yasal yollara başvuracağız” açıklamasını yaptı.