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Yerel O ilçede 6 saatlik elektrik kesintisi
Yerel

O ilçede 6 saatlik elektrik kesintisi

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O ilçede 6 saatlik elektrik kesintisi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde yapılacak çalışma nedeniyle 6 saat boyunca elektrik kesintisi yaşanacak.

Söğüt'te enerji nakil hattı tesis çalışmaları nedeniyle 24 Ekim Cumartesi günü bazı bölgelerde 6 saat boyunca elektrik kesintisi uygulanacak.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Elektrik dağıtım şirketi tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 09.00 ile 15.00 arasında Türkmenbaşı Mahallesi, Ertuğrulgazi Caddesi'nin bir bölümü, Park Sokak, Sarı Petrol, Turkuaz Petrol, Türbe İçi Yolu ve Söğüt Devlet Hastanesi kesintiden etkilenecek. Hemşerilerimizin kesinti süresince herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirleri almalarını rica ediyorum" dedi.

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