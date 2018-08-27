O ilçe sulara gömüldü!

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış pazartesi pazarında sele sebep oldu.

İlçede Pazar yeri ve çarşı merkezinde akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış daha sonra dolu şeklinde yağdı, yaklaşık 10 dakika süren yağış pazar yerindeki meyve sebzelerin yollarda sürüklenmesine neden oldu. Pazarcı esnafının tezgahlarının ve şemsiyelerinin yıkılmasına neden olan yağış maddi zarara neden olurken, vatandaşlar yağışı cep telefonuyla kaydetti.

Yağıştan sonra Sandıklı Belediyesi İtfaiye ekipleri yollarda temizlik çalışması yaptı.