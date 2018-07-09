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O ilaçları kullananlar dikkat! Toplatılıyor

Avrupa ülkelerinde kanserojen içerebileceği gerekçesiyle Çin yapımı "valsartan" etken maddeli tansiyon ve kalp ilaçlarının geri toplanması üzerine Sağlık Bakanlığı da harekete geçti

09 Temmuz 2018 Pazartesi 09:46
O ilaçları kullananlar dikkat! Toplatılıyor

Sağlık Bakanlığı, Avrupa ülkelerinde kanserojen içerebileceği gerekçesiyle Çin yapımı "valsartan" etken maddeli tansiyon ve kalp ilaçlarının geri toplanması üzerine inceleme başlattı.

AA'nın haberine göre; Avrupa Tıp Ajansı, Çin'in Linhai bölgesindeki bir ilaç firması tarafından üretilen "valsartan" maddesinde kanserojen tespit edilmesi üzerine ürünlerin toplatılması kararı almıştı.

Sağlık Bakanlığı, Avrupa Tıp Ajansının uyarısının ardından bu ürünlerin Türkiye'de piyasada olup olmadığının belirlenmesi için harekete geçti.

Bakanlık tarafından söz konusu üretim tesislerinden ruhsatlı olan ve piyasaya sunulmuş tansiyon ve kalp ilacının bulunup bulunmadığı inceleniyor.

İncelemenin, yaklaşık bir hafta içinde tamamlanması öngörülüyor. Bakanlık, sonuca göre ilaçların geri çekilmesi için gerekli işlemleri başlatacak.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 09:46
  1. Sağlık Bakanlığı
  2. İlaç

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