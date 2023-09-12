O gün neler yaşandı? Akit’in ‘bellendiniz paşam’ manşetinin perde arkası

İnananların yüz akı Akit 30 yaşında. Kuruluşundan bu yana İslam karşıtlarının ve İslami değerlere saldıranların karşısında durup mazlumların sesi olan Akit, tarihe geçen manşetlerle Türk basın tarihine damga vurdu.

Özellikle 28 Şubat döneminde, meşru hükümete sopa gösterip başbakana küfredecek kadar alçalan darbeci generallere yönelik amansız mücadele yürüten gazetemiz, türlü tehditler ve onlarca davaya muhatap oldu.

O dönemin en ünlü manşetlerinden biriyse, istiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un "irticanın eski isimlerinden" olduğunu savunarak hakaret eden Tuğgeneral Yalçın Işımer'e yönelik, "Bellendiniz paşam" manşetiydi. Işımer, Mehmet Akif'e, "Belledik bunları" demişti. Akit de Işımer'i kendi sözleriyle vurdu.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, o manşetin arka planı anlatıldı.

Karahasanoğlu, manşetin başa "Bellendin paşa" olarak belirlendiğini, hukuki süreçte kolaylık sağlanması için değiştirildiğini söyledi. Ayrıca Karahasanoğlu, manşetin belirlenme süreci, sonrası, Akit'in o dönemki haberleri nedeniyle nezarethanede hırsızlarla birlikte sabahlamak zorunda kaldığını da anlattı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO