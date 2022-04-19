O görüntüler sonrası Bahçeli'den çağrı: Sınır dışı edilmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Güney Sudan'da 1993 yılının Mart ayında çekilen bir fotoğraf insanlık vicdanını titremiş, pek çok tartışmalara yol açmıştı. Açlıktan bir deri bir kemik kalmış bir kız çocuğu yere yığılıp kalmış, onu takip eden bir akbaba da hemen arkasından ölüm anını beklemeye koyulmuştu. Her insanın hayatında bir kere de olsa gördüğü bu fotoğraf çekilirken BM yardım heyeti 1 kilometrelik uzaklıkta bulunuyordu. Bu fotoğraf karesi insanlığın tükendiği bir sınır noktasıydı. Hayatı pamuk ipliğine bağlı o kızı gören bir Türk evladı olsaydı akbabanın başını ezer ya da kovar sonra da o kız çocuğunu yedirirdi.

"Enflasyonun başı ezilecek"

Enflasyon canavarının başının ezileceği günleri görmemiz yakın olacaktır. Türkiye'yi taşa tutmaya, atılan her adımı sekteye uğratmaya çalışan karanlık muhalefet anlayışının kaybetmesi mukadderdir.

Mültecilerin, göçmenlerin ve sığınmacıların trajedileri de insanım diyen herkesin ortak meselesidir. Ülkelerindeki savaş, açlık ve istikrarsızlıktan dolayı yurdundan kopup Akdeniz ülkelerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan binlerce göçmen medeni dünyanın gözü önünde boğularak balıklara yem olmaktadır. Bu sorun istismara çanak tutmadan çözülmeli. Düzensiz göç sorunu soğukkanlı şekilde analiz edilmeli.

Türk demek mazluma sığınak, garibe korunak, hakka teslimiyet demektedir. Türk olmak, haksızlığa direnen cesaret, aç ve açıkta olana sahip çıkacak hayatiyet demektir.

"Sınır dışı edilmeli"

Demografik istikbalimizi düşünmek zorundayız. Bağcılar'da bir serserinin sokak ortasında sandalye atarak oturması günlerce ülke gündemini meşgul etmiştir. Türkiye'de geçici koruma statüsünde bulunuyorken asayişi kim bozuyorsa gözünün yaşına bakılmadan sınır dışı edilmelidir. Türkiye, onun bunun elinde oyuncak olamayacaktır. Türkiye'de hakim irade Türk milletidir. Huzur bozucu fiillerin failleri de yaptıklarının bedelini misliyle ödemelidir.

MHP, sınır aşan göçler konusunda en hazırlıklı partidir. Bizi, 'neden susuyorsunuz, neden tepkisizsiniz' diye eleştiren kim varsa ya cahil ya da gelişmeleri okuyamayan zavallılardır.

Suriyeli sığınmacıları sabahtan akşama kadar ülkelerine göndermek doğru ve mümkün değildir. Fakat Suriyeli sığınmacıların ülkelerinden ayrılış ve kopuşlarına neden olan ağır şartlar ortadan kalkar kalkmaz güvenli şekilde geldikleri gibi uğurlamak da bizim asli görevimizdir.

Bayram günü ülkelerine giden Suriyeli sığınmacıların geri dönmelerine de hiç gerek yoktur.

Pençe Kilit operasyonu

Irak'ın kuzeyinde başlayan Pençe Kilit Harekatı milletimizi heyecanlandırmıştır. Bu harekatı yürekten destekliyoruz. Türk milletinin kuvvetli pençesi hainlerin kafasını koparacaktır.

Operasyon bölgesinde şehit düşen kahraman üsteğmenimiz Ömer Delibaş'a Allah'tan rahmet diliyorum.

Terörle güvenlik arasında 3'üncü seçenek yoktur. Terörün kökü kazınacaktır.

Millet İttifakı'nın buluşması

6+1 formatında kurulan şaibeli masa çatlamıştır, çıkar kavgaları şimdiden zillet partilerini rehin almıştır. Kılıçdaroğlu da farklı senaryoları içeren 8 seçenekli ittifak çalışması yaptırdığını açıklamış. Değil 8 seçenek, 18 de olsa 28 de olsa toplanıp fal baksalar, altın günleri de yapsalar nafiledir, çuvallamaları kaçınılmaz bir siyaset gerçeği olacaktır.

Zillet ittifakı henüz adayını bile bulamamıştır. Bitmiş savaşın kayıp askerleri gibi ne yapacakları bilinmezdir. Bu ittifakın medyaya yuvalanmış ayakları da gün aşırı muhtemel adaylar hakkında spekülasyon yapmaktadır.