O gelişme sonrası millet ikiye bölündü! İspiyonculuk mu, vatandaşlık görevi mi? O isim, "Bekleyin görün" diyerek bunun olacağını açıkladı

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yeni uygulamaya koyduğu vergi ihbar hattı, vatandaşlara usulsüzlükleri bildirme konusunda yeni bir platform sunarken, Mevlüt Tezel, bu hattın sadece vergi kaçakçılığına yönelik olmadığını, aynı zamanda bir vatandaşlık görevi olduğunu vurguladı. Yeni sistemle birlikte ihbar edilen usulsüzlükler arasında fatura kesmeyenlerden, sahte belge kullananlara kadar geniş bir yelpaze bulunduğuna dikkat çeken Tezel, "Bazıları 'Milleti millete ispiyonlatacaklar' diye bu uygulamayı eleştiriyor. Halbuki asıl en büyük kötülük vergi kaçırma! Bu ihbar hattı haberleri bile vergi ödeme rekorları kırılmasına neden olacak. Bekleyin görün" ifadelerini kullandığı Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) yeni devreye soktuğu vergi ihbar hatlarını yazmıştım.

Bu konuda okuyucu e-mail'leri aldım. İhbarların kapsamı sadece fiş, fatura vermeyenler ya da IBAN / PTT çeki ile ödeme isteyenlerle sınırlı değil.

Düşük KDV oranı uygulanması... Başka işletmenin POS cihazının kullanılması... Mükellefiyet kaydının olmaması... Sahte/yanıltıcı belge düzenlenmesi veya kullanılması... Personel ücretinin elden ödenmesi... Kira gelirinin beyan edilmemesi... Tapu harcının eksik ödenmesi... Kaçak ürün satışının yapılması da ihbar edilecek usulsüzlükler arasında yer alıyor.

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Kesilecek cezanın yüzde 10'u tutarında ihbar ikramiyesinin ihbar edene verilecek olması yeni uygulamaya ilgiyi artırır diye tahmin ediyorum.

Eğer kaçırılan vergi yüksekse cezası da ikramiyesi de yüksek olur.

Bazıları "Milleti millete ispiyonlatacaklar" diye bu uygulamayı eleştiriyor. Halbuki asıl en büyük kötülük vergi kaçırma!

Amerika'da ölümden ve vergiden kaçış yoktur diye bir söz vardır. Vergi kaçırdığı ispat edilen kişi ve kurumların gözünün yaşına bakılmaz.

Vergi kaçıranı ihbar etmek ispiyonculuk değil vatandaşlık görevidir.

Vatandaş üç kuruşun hesabını yaparken IBAN ile ödeme isteyip, fiş kesmeyip, personelin ücretini elden verip lüks hayatlar sürenler var.

Ne yazık ki, kayıt dışı ekonomi uzunca bir süre görmezden gelindi.

Vergi yükü bordrolu çalışanlara yüklendi. Dolaylı vergilerle vergi toplanmaya çalışıldı.

Umarım bu kez vergi toplama işi ciddiye alınır. Büyük şirketlere, futbol kulüplerine vs. vergi kıyakları yapılmaz. Yapılırsa vergi kaçakçılığı ihbarının bir anlamı kalmaz!

Ülkemizde vergiyi ödememek, vergi kaçırmak gibi geçmişten gelen bir alışkanlık var. Herkes sistemi bir şekilde suiistimal ediyor.

Halbuki vergiler hakkıyla toplansa büyük bir gelir kaynağı yaratılır. Bu kaynak halkın mutluluğunu, gelirini ve kamudan aldığı hizmeti artırır.

Elbette toplanan vergiler hakkıyla vatandaşın yararına kullanılırsa!

Bu ihbar hattı haberleri bile vergi ödeme rekorları kırılmasına neden olacak. Bekleyin görün!"