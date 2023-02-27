O gelişme Rahmi Turan'ı yerinden hoplattı! Zoruna mı gitti ihtiyar

Kahramanmaraş depremlerinden sonra asılsız ve yalan haberlerin yayılmasında büyük rol oynayan solak kanallara RTÜK tarafından verilen cezalar, Sözcü'nün asparagasçı yazarı Rahmi Turan'ın da zoruna gitti.

Turan, gerçekleri eğip bükerek algı oluşturmaya çalıştığı yazısında şunları kaydetti:

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) kararları “Hal-i pür melalimizi” (acınacak halimizi) gösteren bir ayna gibi…

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İktidarı rahatsız eden TV kanallarına verilen ağır para cezaları ve haksız ekran karartmaları, ifade özgürlüğündeki az gelişmişliğimizi gösteriyor.

Deprem bölgesindeki eksiklikleri göstermek, vatandaşın dertlerini yansıtmak, yönetimi eleştirmek, hiçbir yasada suç değildir.

Fakat… RTÜK'ün yasaya filan baktığı yok… Onun yasası Saray'a hizmet etmek, hoşa gitmeyen yayınları, iktidarın kılıcı gibi kesip biçmek!

Neden korkuyorsunuz habercilikten?

Bırakın acılı insanlarımız dertlerini döksün, TV'ler de millete duyursun…

Zararı yok, faydası var bunun…

Bu orantısız öfke neden?

Tele-1'de Prof. Dr. Emre Kongar ile Dr. Merdan Yanardağ'ın sunduğu “18 Dakika” adlı programı ilgiyle izleyenler arasındayım…

Doğruları söylüyor, yanlışlıkları dile getiriyorlar… RTÜK onlara “Hayır, bu suçtur” diyor ve cezayı bastırıyor.

Hak, hukuk, adalet nerede? Yok!

Dr. Merdan Yanardağ haklı olarak:

“Bu bir suçun değil, sizin demokrasi ayıbınızın tarihe geçecek belgesi olabilir ancak…” diye isyan ediyor.

Emre Kongar hoca da RTÜK'ün haksızlığına sert tepki gösterip:

“Bence bu ceza kararlarının altına imza atanlara iyi bir tarih, sosyoloji, siyaset bilimi, kent sosyolojisi, şehir planlaması, Cumhuriyet tarihi ve elbette hukuk ve mantık dersleri vermek gerekiyor!” diyor.

Doğru söze ne denir?"