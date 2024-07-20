O gelişme, Hilal Kaplan'ı resmen çılgına çevirdi! Gerçekten vahim bir durum

Hilal Kaplan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili unvanına sahip isimlerin, evladını kaybetmiş bir anneye saldırdığını yazdı. Kaplan, Mahra Melin Pınar’ın annesinin saldırıya uğradığını belirtti. Bu olayın TBMM’nin saygın imajına leke düşürdüğünü vurgulayan Kaplan, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Yıllardır kangren haline gelen başıboş köpek sorununu çözmeyi amaçlayan yasa tasarısının Meclis komisyonundaki tarihi görüşmeleri başladı.

Bu görüşmeleri tarihi yapan, komisyonda konuşan uzmanlar, sorunların çözümü için öneriler getiren milletvekilleri değildi. Bu görüşmeleri tarihi yapan maalesef şuydu: “Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, ‘milletvekili’ unvanına sahip isimler, evladını kaybetmiş bir anneye saldırdı.”

Hepimizin sinirden dudaklarını kemirerek izlediği bu görüntü, Antalya’da kedilere yuva yaptığı sırada köpeklerin saldırısı sonucu kaçarken kamyon altında kalarak ölen Mahra Melin Pınar’ın annesine saldırılmasıydı.

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Normal şartlarda hangi siyasi partiden olursa olsun milletvekillerinin saygı ve anlayışla karşılanması gereken acılı bir kadın TBMM’de milletvekilleri tarafından sözlü saldırıya uğradı.

Dün Meclis’te başka hiçbir olay yaşanmasıydı bile o manzara tek başına TBMM’nin halkımız nezdindeki saygın imajına leke düşürmeye yetti. Ancak “milletvekilleri” bununla yetinmedi.

Muhalefet vekillerinin hedefindeki ikinci kişi, Ankara’da köpek saldırısı sonucu 15 ameliyata giren ve tedavisi yıllarca devam edecek olan Tunahan Yılmaz’ın babasıydı. Baba Halil Yılmaz’ın, “Ben oğlum ölsün de acıları sona ersin diye dua ettim” diyerek tepki gösterdiği görüntüleri içimiz kanayarak izledik.

Konunun ne olduğundan bağımsız olarak kendisine siyasetçi diyen insanlar, evlatları ölen ya da ağır yaralanan anne babalara saldırdı. Asgari nezaketten uzak, dinlemeyi bilmeyen, acılı insanlara saldıran insanlar milletvekili unvanına sahip. Bu üzerinde düşünmemizi, hatta dertlenmemizi gerektiren vahim bir durum."