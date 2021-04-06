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Gündem O gazeteci Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Darbe planlarının yapıldığı Fenerbahçe Orduevi kapatılsın, sosyal tesis yapılsın
Gündem

O gazeteci Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Darbe planlarının yapıldığı Fenerbahçe Orduevi kapatılsın, sosyal tesis yapılsın

Türkiye’de bir türlü “darbe” tartışmaları gündemden düşmüyor. Ülkede yapılan birçok darbe planının yapıldığı Fenerbahçe Orduevi’ne ilişkin yeniakit.com.tr’ye konuşan gazeteci yazar Sabri Balaman, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a Fenerbahçe Orduevi’nin kapatılarak şehit yakınları ve gazilerimize sosyal tesis olarak yeniden düzenleme yapılması çağrısında bulunuyorum.” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 00:40:00 -
O gazeteci Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Darbe planlarının yapıldığı Fenerbahçe Orduevi kapatılsın, sosyal tesis yapılsın

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Gazeteci yazar Sabri Balaman, yeniakit.com.tr aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi.  

“Fenerbahçe Orduevi’ni kapatalım, sosyal tesis yapalım”

104 emekli amiralin bildirisiyle Türkiye’nin gündemine yeniden oturan “darbe” tartışmalarını yeniakit.com.tr’ye değerlendiren Sabri Balaman, şunları söyledi:

“Düşünce özgürlüğü adı altında, darbeci zihniyete en iyi cevap komplo ve darbelerin organize edilen Fenerbahçe Orduevi kapatılmalı ve o mekan şehit ve gazilerimize sosyal tesis olarak düzenlenip tahsis edilmelidir. Darbe planı yuvasının, şehit ve gazi yakınlarına tahsis edilmesi Sn. Cumhurbaşkanımıza çağrımızdır. Lütfen Fenerbahçe Orduevi’ni kapatıp o adresi şehit yakınları ve gazilerimize teslim edelim.” 

“Böylece Alamut Kalesi şerden temizlenecek”

Gazeteci yazar Sabri Balaman, sözlerini şöyle tamamladı: 

“Düşünce özgürlüğü adı altında darbeci zihniyetini sürdürenlere verilebilecek en güzel cevap, komplo teorilerinin merkezini ellerinden almaktır. Bu mekanın kapatılmasıyla birlikte bu Alamut Kalesi şerden temizlenerek şehit ve gazi ailelerine sosyal tesis olarak tahsis edilmelidir.



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