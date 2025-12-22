O fabrikada yeni maaşı görenler havaya uçtu

Yeni yıla sayılı günler kala asgari ücret ve emekli aylıklarına yapılacak zamlar kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, Kocaeli’nin Gebze ilçesinden dikkat çekici bir ücret anlaşması haberi geldi. Gebze’de üretim yapan CAVO Otomotiv ile Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze 1 No’lu Şube arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

Tarafların imzaladığı sözleşme kapsamında ücretler ve sosyal haklar yeniden düzenlendi. Sendikanın yaptığı açıklamaya göre, fabrikada tüm ödemeler net olarak yapılırken, ücret ve ikramiyelerle birlikte ortalama net maaş 83 bin TL seviyesine ulaştı. Vergi istisnası, yakacak yardımı ve düzenli ek ödemelerin de eklenmesiyle birlikte işçilerin aylık net geliri 95 bin TL’ye çıktı.

Birleşik Metal-İş Sendikası’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sözleşmenin üyelerin onayıyla ve yüksek memnuniyetle imzalandığı vurgulandı. Açıklamada, “CAVO Otomotiv’de toplu sözleşmemiz üyelerimizin kararlı duruşu, onayı ve çok yüksek oranda memnuniyeti ile imzalandı. Başta üyelerimiz olmak üzere emeği geçen tüm kadrolarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Toplu iş sözleşmesinin duyurulmasının ardından fabrika yemekhanesinde bir araya gelen işçiler, “Yaşasın örgütlü mücadelemiz” sloganları attı. O anlara ait görüntüler, sendikanın sosyal medya hesaplarından paylaşılarak kısa sürede geniş yankı uyandırdı.