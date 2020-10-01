O doktora soruşturma

Ümraniye Devlet Hastanesi Mustafa Kemal Semt Polikliniği’nde yaşanan olayda diğer KBB hekimlerinden farklı olarak, başörtüsünü tamamen çıkarmayan hastalarının kulak muayenesini gerçekleştirmeyen Hidayet Hakan Tiregül, son skandalında büyük tepki çekmişti. Tiregül, 24 Eylül’de randevulu hastası Saliha Akbayrak’ın kulaklarını açığa çıkarmasına rağmen başörtüsünü tamamen açmaması nedeniyle tedavisini yapmamıştı. Farklı hekimlerdeki muayenelerinde kulağını açıp başörtüsünü çıkarmadan da muayene olabildiğini söylemesine rağmen, Akbayrak’ın tedavisini gerçekleştirmeyen KBB doktoru Tiregül’le ilgili harekete geçildi.

Akit’in haberleri ve mağdur hasta Saliha Akbayrak’ın şikayet dilekçesi sonrasında Ümraniye Devlet Hastanesi Başhekimliği, Mustafa Kemal Semt Polikliniği Doktoru Hakan Tiregül’le ilgili idari soruşturma başlattı. Hasta hakları ve hasta mahremiyeti konusunda titiz davranan Ümraniye Devlet Hastanesi idaresinin, gerek olmadan hastanın başörtüsünün çıkarılmak istenmesi hadisesini “kabul edilmez” olarak yorumladığı öğrenildi. Bu kapsamda hakkında idari soruşturma başlatılan Hidayet Hakan Tiregül’ün ifadesine başvurulacağı bildirilirken, idari tedbirin de masada olduğu belirlendi.

Bakanlık da devrede

Koronavirüs sürecinde yoğunluğu katbekat artan Sağlık Bakanlığı, hassasiyetler noktasında ise taviz verilmeksizin görev yürütüyor. Ümraniye’deki konu hakkında Sağlık Bakanlığı’nın da devreye girerek olayın tüm ayrıntılarıyla ilgili hastaneden izahat istediği kaydedildi.