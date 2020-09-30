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Gündem O doktor hesap versin
Gündem

O doktor hesap versin

Ümraniye’de KBB Doktoru Hidayet Hakan Tiregül’ün, muayene sırasında kulağını açmasına rağmen başörtüsünü çıkarmadığı için kapı dışarı ettiği hafız Saliha Akbayrak, Ümraniye Devlet Hastanesi’ne şikayet dilekçesi vererek örtü hazımsızı doktorla ilgili her türlü idari ve yasal tedbirin uygulanmasını talep etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 09:20:00 - 2020-09-30 09:32:58
O doktor hesap versin

28 Şubat kalıntılarının hortlatmaya çalıştığı başörtüsü yasağıyla ilgili KBB Doktoru Hidayet Hakan Tiregül’ün imza attığı skandalla ilgili ilk girişim geldi. Kulak muayenesi sırasında kulağını açmasına rağmen başörtüsünü çıkarmadığı için kapı dışarı edilen hafız Saliha Akbayrak ve ailesi, örtü hazımsızı Tiregül hakkında şikayet dilekçesi hazırladı.

Akit’in “Hafız hastaya başörtüsü zulmü” haberiyle gündeme taşıdığı çirkin olay, idari soruşturmaya dönüşmek üzere. Ümraniye Devlet Hastanesi Mustafa Kemal Semt Polikliniği Kulak Burun Boğaz Doktoru Hidayet Hakan Tiregül’ün başrolünde olduğu örtü hazımsızlığı hadisesiyle ilgili hastane yönetimine şikayet dilekçesi verildi. Başörtüsü gerekçesiyle muayenesi yapılmayan Saliha Akbayrak ile olay günü yanında bulunan annesi Elif Akbayrak’ın verdiği şikayet dilekçesinde, doktor Tiregül’le ilgili her türlü idari ve yasal tedbirin uygulanmasını talep etti.

İki kez ‘başörtünü çıkart’ dedi

Akit’in ulaştığı şikayet dilekçesinde Saliha Akbayrak, yaşadığı mağduriyeti satır satır anlatıyor. Kulak rahatsızlığı nedeniyle 24/09/2020 tarihinde Hidayet Hakan Tiregül’e randevu alarak gittiğini belirten Akbayrak, randevu saatinde yaşananları şöyle anlattı: “Odaya girdim, doktor ‘muayene koltuğuna otur ve başörtünü çıkart’ dedi. Başörtümün altındaki toplu iğneyi çıkardım ve muayeneye engel olmayacak şekilde esnetip kulaklarımı çıkardım. Yanıma gelerek tekrar ‘başörtünü çıkart’ dedi. Şimdiye kadar kulak muayene ve işlemlerinde hep bu şekilde muayene olduğumu, bu ısrarının neden olduğunu anlamadığımı söylememe kalmadan, el kol hareketleri yaparak yerine oturdu. Ve ‘Siz muayeneyi kabul etmiyorsunuz, bu şartlarda sizi muayene edemem, çıkabilirsiniz’ dedi. Odadan çıktık ve başhekim yardımcısı olarak bizi yönlendirdikleri bir doktora çıkarak olayı anlattık ve o da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine şikayetimizi iletebileceğimizi söyledi.”

Olay inanca yapılmış bir saldırıdır

Başörtüsünü çıkarmadığı için yaşanan olay sebebiyle onurunun kırıldığını da belirttiği dilekçesinde Akbayrak, “Tedavi olamamam sebebiyle de eziyet çekiyorum. Tüm bu sebeplerden dolayı şikayetçiyim. Maddi ve manevi yıprandım. İlgili doktor hakkında gerekli tüm yasal işlemlerin yapılması hususunu arz ederim” ifadelerini kullandı.

Anne Elif Akbayrak ise şikayet dilekçesinde, olayın münferit bir hadise olarak görünmesine rağmen inanca yapılmış baskı meselesi olduğunu, inançlı insanlara yapılan zulmün tümden ortadan kaldırılması adına harekete geçtiklerini söyledi.

Anne Elif Akbayrak ise şikayet dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Saliha aynı gün Ümran Tıp Merkezi’nde çene ameliyatı oldu. Kulağındaki tedavinin bu olaydan dolayı yapılmaması sebebiyle kızım sıkıntı yaşadı. Halen daha sıkıntı yaşamakta. Ayrıca manevi ve psikolojik olarak da etkilendi. Tüm bu sıkıntılara tamamen ideolojik saplantısı nedeniyle sebep olan Dr. Hidayet Hakan Tiregül hakkında tüm yasal ve hukuki işlemlerin yapılmasını ve tarafımıza bilgi verilmesi arz ederim.”

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Yorumlar

Fikri

Senin Hipokrat Yemini'nde başörtülülere muayene yasak mı ŞEREFSİZ! Aldığın maaşın hakkını ver işini yap gerisine o koca burnunu sokma. Biz senin avradının giydiği dona karışıyor muyuz HADSİZ.
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seyyah_1987

Değerli akit gazetesi ailesi. bari siz yargısız infaz yapmayın. doktoru dinlediniz mi ki direk hüküm veriyorsunuz. ablamız başörtülü diye ne dediyse doğru mu kabul etmek gerekiyor. ben de dininde diyanetinde bir doktorum. ihtiyaç oldugunda en namehrem yere bile bakabiliriz. ve dinen de bunda bir sakınca yoktur, ruhsatı vardır. doktor hatalı bile olsa boyle alenen hedef gösterilmez. ilgili birimlere şikayet edilir. suçu kesinleşir ise paylaşırsınız. hiçbir hüküm yokken bir insanı hedef göstermek doğru değil. VESSELAM
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