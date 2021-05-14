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Dünya O çok konuşulan babanın yeni hedefi bakın neymiş!
Dünya

O çok konuşulan babanın yeni hedefi bakın neymiş!

Zimbabve'de 16 eşi ve 151 çocuğu bulunan Misheck Nyandoro (66) hedefinin 100 eş olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 22:17:00 -
O çok konuşulan babanın yeni hedefi bakın neymiş!

Zimbabve, Mbire bölgesinde yaşayan Misheck Nyandoro'u konuşuyor. 16 eşi ve 151 çocuğu bulunan Nyandoro 66 yaşındaki işsiz baba rekora gideceğini ifade ederek, " Hedefim 100 eş sahibi olmak" dedi. Nyandoro, bu yılın içinde 17’nci evliliğini planladığını duyurdu. Nyandoro, 1983 yılında çok eşli hayatı benimsediğini belirterek, eşlerinin hayatından son derece memnun olduğunu ifade etti. Maddi anlamda sıkıntıda olmadıklarını kaydeden Nyandoro, tarla sahibi olduklarını ve çocuklarının tarlada çalışarak geçimini çiftçilikten kazandığını söyledi. Çocuklarından ikisinin polis, altısının ise asker olduğunu açıklayan Misheck Nyandoro, 13 kızını ise evlendirdiğini ifade etti.

 

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