O çakallar bunları duymadı mı? Allah sizi bildiği gibi yapsın

Depremde AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın, eşi, kardeşleri ve torunlarının da aralarında bulunduğu 20, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın ise abisi ve ablasının da aralarında bulunduğu 11 yakınını kaybettiğini hatırlatan Sabah gazetesi yazarı Ersin Ramoğlu, "AK Partililer önce kurtarılıyor yalanını savuran çakallar bunları duymadı mı? Allah sizi bildiği gibi yapsın" dedi.

Ramoğlu, şunları kaydetti:

"Melih Altınok, koca holdinglerin, işadamlarının, zengin aileler ile TÜSİAD'ın yardım gecesi ölü taklidi yaptığını yazdı.

Sevgili Melih; bunlar 15 Temmuz gecesi de arazi olmuştu hatırla.

Bankamatiklere ve marketlere koşmuş, raflarda makarna bırakmamışlardı.

Sonra da Bay Kemal gibi evlerinde darbenin tamamlanmasını beklediler.

Kampanyaya iş olsun diye katıldı.

Boğaz manzaralı odanın geceliğine 100 bin lira veren Bay Kemal, depremzelere ancak bir maaşını bağışladı.

Fitne başı Türkiye'yi sarsan depremin yıkıcı sonucunu da Başkanlık sistemine bağladı.

80 yıldır gasp ettikleri İş Bankası dekontlarını iyi saklasınlar seçim sonrası hesaplaşacağız çünkü.

Kampanyaya laf edenler, atılan 9 milyon SMS'den korkuyor.

Azerbaycan, yardımları ve kurtarma ekipleriyle kardeşliğini yine gösterdi.

Seçimde Türkiye'de son kozlarını oynamaya hazırlanan dış güçler içteki hainlerle harekete geçti.

Reyhanlı'daki 53 canın katili Mihraç Ural ise Hatay'da provokasyon peşinde.

Depremde AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, eşi, kardeşleri ve torunlarının da aralarında bulunduğu 20 yakınını, AK Parti Hatay milletvekili Hüseyin Yayman ise abisi ve ablasının da aralarında bulunduğu 11 yakınını kaybetti.

AK Partililer önce kurtarılıyor yalanını savuran çakallar bunları duymadı mı?

Allah sizi bildiği gibi yapsın..."