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Gündem O bölgede sandıklar açılıyor!
Gündem

O bölgede sandıklar açılıyor!

Yeniakit Publisher
2023-05-14 17:37:00 -
O bölgede sandıklar açılıyor!

Kahramanmaraş ve ilçelerinde, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimi için oy kullanma işlemleri sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimleri tüm Türkiye’de olduğu gibi Kahramanmaraş ve ilçelerinde sabah saat 08.00'de başladı. Konteynerler ve okullarda kullanılan oyların ardından saat 17.00'de oy kullanma işlemleri sona erdi ve sandık görevlileri sandıkları kapatarak oy sayımına başladı.

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