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Gündem O belediyemiz, yasa dışı avlanan balıkları ücretsiz dağıttı
Gündem

O belediyemiz, yasa dışı avlanan balıkları ücretsiz dağıttı

Yeniakit Publisher
2023-12-18 18:38:00 -
O belediyemiz, yasa dışı avlanan balıkları ücretsiz dağıttı

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde kayıt dışı avlandığı tespit edilen 3 ton balık, belediye tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

İstanbul’da yapılan denetimlerde kayıt dışı avlanıldığı tespit edilerek el konulan 3 ton balık, Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından vatandaşlara dağıtıldı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da ekiplerle birlikte vatandaşlara balık dağıtımına katıldı.
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde kayıt dışı avlandığı tespit edilen 3 ton balık, Gaziosmanpaşa Belediyesince vatandaşlara dağıtıldı. Gaziosmanpaşa Meydanı’nda gerçekleştirilen dağıtıma vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da eldivenlerini takarak Gaziosmanpaşalı vatandaşlara balık dağıttı. Meydanda uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, balık dağıtımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Komşularımızı bu mevsim de unutmadık”


Balık dağıtımı esnasında basın mensuplarına konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Yaklaşık bir aydır Gaziosmanpaşa ilçemizde her hafta bir mahallede balık dağıtımı yapıyoruz. Denizde yakalanan balığı buraya getiriyoruz, burada vatandaşımıza taze balık ikramında bulunuyoruz. Oldukça da fazla ilgi oluyor. Komşularımızı bu mevsim de unutmadık. Vatandaşlarımız taze balığa yoğun ilgi gösterdiği için her hafta bunu yapmaya gayret ediyoruz. Bazıları pişiriyor ve davet ediyorlar. Tabi yemesi daha güzel. Her mahallede bu çalışmayı yaptık. Bazen ihtiyaç halinde mahallelere servis yapıyoruz” dedi.
Belediyenin güzel işler yaptığını belirten vatandaş, “Bence çok güzel. Herkes balık yiyebilecek. Memnunum, güzel şeyler yapıyorlar. Çocuklarım için olsun, güzel bir semtte oturuyoruz bence. Yatırım yapılıyor. Kesinlikle pişireceğim, balık çok seviyorum” ifadelerini kullandı.
Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’ya teşekkür eden Sevilay Kazar ise, “İlk defa ben böyle bir şey gördüm. Afiyet olsun alanlara. Başkanımıza da teşekkür ederim. Sezon açıldığından beri ilk defa yiyeceğim” şeklinde konuştu.

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